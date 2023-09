'Dieser Glitch ist irrsinnig': Baldur's Gate 3-Fans entdecken Exploit, mit dem ihr unendliche Heilung bekommt

Dieser God Mode in Baldur's Gate 3 ist wohl nicht so beabsichtigt.

Baldur's Gate 3 bietet durchaus einige knifflige Kämpfe, die euer ganzes taktisches Geschick fordern. Besonders am Anfang kann es da schnell mal vorkommen, dass euch die Heiltränke und -zauber ausgehen. Steckt ihr hier einmal richtig in der Bredouille, gibt es aber einen Trick, mit dem ihr das ganze Team wieder aufpeppeln könnt – auch wenn das sicherlich nicht so vorgesehen war.

Mit diesem absurd nützlichen Exploit könnt ihr euch jederzeit voll heilen

Schon kurz nach Release sind Fans über einen Exploit gestolpert, der euch praktisch unendliche Heilung verschafft, ohne dass ihr dafür Ressourcen ausgeben müsst. Das Ganze funktioniert sogar im Kampf, auch wenn es hier ein zweischneidiges Schwert sein kann.

Wie funktioniert das? Wollt ihr eure Charaktere ganz einfach heilen, müsst ihr dafür nur das Spielmenü mit der Optionstaste aufrufen. Ändert nun den Schwierigkeitsgrad zu Entdecker und dann direkt wieder zurück auf den Ausgeglichen- oder Taktiker-Modus.

Damit werden eure Charaktere sofort komplett geheilt. Die einzige Ausnahme sind hier Gruppenmitglieder, die sterbend am Boden liegen – sie haben auch nach dem Ändern des Schwierigkeitsgrades noch null Lebenspunkte. Ihr müsst sie also erst wieder auf mindestens 1 HP hochbringen, ehe die Heilung funktioniert.

Das Ganze könnt ihr sogar im Kampf jederzeit anwenden. Hier gibt es aber einen Haken: Die Heilung betrifft nicht nur euch, sondern auch alle eure Gegner. Hier macht der Exploit also nur Sinn, wenn ihr bereits einige von ihnen getötet habt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Dieser Exploit ist natürlich offensichtlich nicht vom Spiel vorgesehen. Zwar könnt ihr den Schwierigkeitsgrad jederzeit ändern, stellt ihr das Spiel aber schlicht auf eine leichtere Schwierigkeit, behaltet ihr zumindest eure Verletzungen. Erst beim Wechsel zurück werdet ihr geheilt.

Entsprechend empfehlen wir rein für den Spielspaß auch nicht, diesen Exploit zu benutzen. Schließlich hebelt er das taktische Spielen fast komplett aus. Habt ihr mit einem knackigen Gegner zu kämpfen, empfehlen wir eher, den Schwierigkeitsgrad für das jeweilige Gefecht zu senken. Solltet ihr aber doch mal komplett ohne Heiltränke an einer Stelle feststecken, ist es zumindest für den Notfall eine Option.

Macht ihr euch solche Exploits in Baldur's Gate 3 zunutze?