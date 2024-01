Baldur's Gate 3-Fan spielt als Dark Urge mit 14-jährigem Sohn und bricht seinem Kind versehentlich das Herz

Da sind womöglich Tränen geflossen: Dieses Drama gab's in BG3 beim Spielen mit dem Sohn.

Zunächst mal hatte Reddit-User Mahote Spaß dabei, Baldur's Gate 3 gemeinsam mit dem 14-jährigen Sohn zu spielen. Generell zieht es der Fan vor, Spiele, die sich an Erwachsene richten, zusammen mit dem Teenager zu zocken, anstatt dass dieser allein im Netz oder Freundeskreis damit konfrontiert wird.

Allerdings hatte die Person offensichtlich nicht mit dieser Szene gerechnet: Eine Entscheidung des Elternteils führte unbeachsichtigt zu einem äußerst brutalen Moment - ausgerechnet mit dem Lieblingscharakter des Sohns.

Spoiler: Dieser Artikel enthält Spoiler einer möglichen Wendung in Akt 1, die ihr erleben könnt, wenn ihr als Dark Urge (Dunkles Verlangen) spielt.

BG 3-Fan erlebt im Teenager-Koop eine böse Überraschung

Mahote spielte als der Charakter Dark Urge und tötete dabei aus Versehen den Lieblingscharakter seines Sohnes, die Tieflings-Bardin Alfira.

Die Community diskutiert den Vorfall und schlägt vor, mit dem Sohn lieber nicht Durge oder gar kein BG3 zu spielen und sich Dark Urge für spätere Spieldurchläufe aufzuheben.

Reddit-User Mahote beginnt seine oder ihre Story damit, zu erzählen, dass der Sohn eine große Begeisterung für Musik habe. Er spiele schon lange Posaune, habe nun mit Gitarre angefangen und besuche gleich drei Band-Workshops.

Mit welcher Figur sich der Teenager darum besonders verbunden fühlte, dürften einige von euch bereits ahnen: natürlich, die sympathische Tieflings-Bardin Alfira. Womöglich geht es euch jetzt wie einem Community-Mitglied, das schreibt: "Ich wusste schon, was kommt, als 'Alfira' genannt wurde."

Der Teenager war extrem begeistert, mit Alfira gemeinsam musizieren zu können, schmetterte beim Zocken lautstark Lieder und nutze in Kämpfen Bardenfähigkeiten.

Da gab es nur ein Problem: Der Elternteil spielte als Dark Urge – und hatte damit fast schon im Charaktereditor Alfiras Schicksal besiegelt (das gilt zumindest ohne Vorwissen, mit dem wir zu einer Verhinderungsstrategie greifen können, indem wir sie im Voraus bewusstlos schlagen).

Mehr als "Dann machten wir eine lange Rast", muss Mahote gar nicht erzählen, denn die meisten Community-Mitglieder wissen bereits, dass das Dunkle Verlangen Alfira dabei in einem Blutrausch umbringt.

Falls ihr nicht mit dem Charakter vertraut seid: Dark Urge ist ein ganz spezieller Charakterpfad, den ihr im Editor auswählen könnt. Das Dunkle Verlangen kommt zwar mit frei anpassbarem Aussehen, aber fester Hintergrundgeschichte und die sorgt dafür, dass die Figur ohne Erinnerung erwacht und immer wieder das Bedürfnis hat, zu töten.

Community diskutiert den dramatischen Zwischenfall

Eine Person hat darum den guten Rat: "Vielleicht ... spielst du nicht Durge [kurz für Dark Urge] mit deinem Sohn." Ein anderer Fan merkt dagegen an: "Ehrlich gesagt hatte ich Angst, der Sohn wäre Durge und dass ihn das sogar noch mehr verletzt hätte."

Dass es auch keine allzu gute Idee gewesen wäre, den Trick zu nutzen, Alfira (dauerhaft) bewusstlos zu schlagen, um sie zu retten, stellt eine weitere Person fest:

Um fair zu sein: Die Alternative mit Cheesen und "Hey Sohn, lass uns Alfira nur fast totschlagen, damit wir sie nicht ein paar Minuten später töten", wäre ebenfalls keine allzu großartige Konversation in einem Moment, wo wir etwas beibringen wollen.

Andere Spieler*innen weisen darauf hin, dass sich Dark Urge ohnehin nicht unbedingt für einen ersten und ganz besonders für einen ersten Koop-Durchlauf eigne, was wir bestätigen können. Besonders spannend ist es, die Unterschiede mit dem Dunklen Verlangen kennenzulernen, nachdem wir die Story bereits erlebt haben.

Außerdem, so finden manche, würde ein Durge die Geschichte zu stark über seine anderen Party-Mitglieder dominieren. Auch merken manche Fans an, dass Baldur's Gate 3 überhaupt nicht geeignet für 14-Jährige ist, schließlich hat es laut USK keine Jugendfreigabe.

Andere finden, dass es doch auch ziemlich unangenehm sein müsse, das RPG mit Elternteilen zu zocken, was sicherlich weniger eine Anspielung auf die Gewalt, sondern eher auf freizügige oder emotionale Szenen ist.

Was haltet ihr von der Geschichte: Hattet ihr auch schon mal einen dramatischen Zock-Moment mit euren Kindern, womöglich auch in einem Spiel, das sich generell eher an eine junge Zielgruppe richtet?