Baldur's Gate 3-Fan prügelt Astarions Charisma-Wert in absurde Höhen und erreicht am Ende einen Bonus von bis zu +74

Wer könnte diesem absolut ehrlichen und überzeugenden Gesicht widerstehen?

Baldur's Gate 3 lässt sich sehr gut auf "normalem" Weg spielen – indem wir also einfach unterwegs ein paar nützliche Items ausrüsten und unseren Charakter nach bestem Wissen aufleveln. Manch einer reizt die Mechaniken des Spiels aber auch gerne bis zum Äußersten aus und erreicht so teils absurde Zahlen.

"Astarion ist überzeugend"

Charmisma und die Überzeugen-Fähigkeit können euch das Leben in BG3 deutlich einfacher machen. Nicht nur bekommt ihr bessere Preise bei Händler*innen, ihr könnt euch auch aus allerlei Dingen und sogar Bosskämpfen rausreden. Es ist also zweifellos nützlich, einen Charakter mit hohem Charisma-Wert dabei zu haben.

Wie gut eure Chancen sind, einen Überzeugen-Wurf zu schaffen, hängt dabei nicht nur von euren Werten ab. Auch die richtige Ausrüstung spielt eine Rolle. Meist gibt sie nur kleine Boni, aber selbst das addiert sich.

Und dass sich das lohnt, zeigt Redditor Salmonaru nur zu gut. Der Fan hat einen Screenshot aus dem Spiel gepostet, in dem Astarion einen Überzeugen-Wurf gegen eine Stadtwache bestehen muss. Dabei muss er mindestens 15 erreichen – was absolut kein Problem sein dürfte, da er schon einen garantierten Bonus von 37 bis 74 hat, noch bevor er überhaupt würfelt.

Diesen absurden Wert erreicht er durch eine Mischung aus Items, Fähigkeiten und anderen Boni. Die komplette Liste passt nicht einmal auf den Bildschirm.

Unter anderem bekommt er aus zwei Quellen bardische Inspiration, wird durch den Göttliche Führung-Zaubertrick unterstützt und erhält durch die Kleidung von Orin auch noch einen Vorteil auf den Wurf.

Viele Fans können sich in den Kommentaren gar nicht vorstellen, dass solche Werte im Spiel wirklich ohne Mods erreichbar sind. Salmonaru bestätigt aber, dass sein Spiel ungemoddet ist. Er hat lediglich einen bekannten Verdopplungs-Glitch genutzt, um den "Ring of Geniality" zweimal zu bekommen. Am Ende gibt ihm das aber gerade mal einen zusätzlichen Bonus von +1.

Mit diesen Boni ist es also nahezu unmöglich, den Wurf zu versauen – nahezu, denn wie Redditor unknown-reddite witzelt:

"und dann würfelst du direkt ne 1"

Aber auch darauf ist Salmonaru vorbereitet, nämlich dank der Schurken-Fähigkeit "Reliable Talent", die ihr auf Level 11 bekommt. Damit wird jeder Fähigkeiten-Würfelwurf, in dem ihr Übung habt, automatisch zu einer 10, falls ihr eine eins bis neun würfeln solltet.

Dass dem Fan dieser Wurf misslingt, ist also wortwörtlich unmöglich. Am Ende hat er übrigens mitsamt allen Boni eine 63 gewürfelt. Nicht schlecht!

Was ist der höchste Wurf, den ihr je im Spiel erreicht habt?