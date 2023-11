'Ich bin begeistert und hab keine Ahnung, was man da tun kann': Baldur's Gate 3-Fan verbaut sich das Ende, indem er 100 Stunden vorher Chaos anrichtet

Ein Fan hat es geschafft, ein Item nicht zu bekommen, das für's Ende benötigt wird.

Dass unsere Taten in Baldur's Gate 3 Konsequenzen haben – manchmal schwerwiegende Konsequenzen – dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Ein Fehler, der das komplette Finale verhindert und erst 100 Stunden später auffällt, ist aber doch etwas Besonderes.

Ein Fan hat bei einem der wichtigsten Kämpfe im Spiel ein so einzigartiges Chaos angerichtet, dass sogar ich beeindruckt bin; obwohl ich selbst wirklich gut darin bin, in diesem RPG für Durcheinander zu sorgen.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel verrät zentrale Ereignisse und Kämpfe aus Akt 2 und 3.

BG3-Fan umgeht einen Boss und das führt zu einem gewaltigen Problem

Das Wichtigste in Kürze Ein Fan hat Schattenherz versehentlich vor der Mindflayer-Kolonie in Akt 2 zurückgelassen.

Als seine restliche Gruppe beim Bosskampf besiegt wurde, belebte er mit Schattenherz alle wieder und ging weiter nach Baldur's Gate.

Dadurch fehlte der Nesserstein von Ketheric Thorm.

Erst 100 Stunden später fiel dem Fan auf, dass er dadurch das Finale nicht auslösen konnte.

Am Ende von Akt 2 müssen wir uns in Baldur's Gate 3 in einem knackigen Kampf bewähren, lernen neue Gegenspieler*innen kennen und erhalten ein wichtiges Schlüssel-Item; nämlich den ersten Nesserstein. Eigentlich. Ein Fan hat es nämlich durch eine sehr spezifische Unachtsamkeit geschafft, dass Letzteres eben nicht passiert.

Als Reddit-User palomAstra die Gedankenschinder-Kolonie betritt, blieb Schattenherz versehentlich zurück. Der Fan hatte sie ohne es zu merken von der Gruppe getrennt. Da es unmöglich war, sie nachzuholen, bestritt palomAstra den Kampf gegen Ketheric Thorm mit der dezimierten Truppe.

Das klappte auch erst mal, aber leider nur solange, bis die zweite Phase kam. In diesem Kampf wurde die Dreiergruppe dann besiegt. Normalerweise, mit einer vollen Party, hätte das einfach bedeutet, neu laden und die Gegenüberstellung wiederholen zu müssen.

Was zum großen Fehler führte, war aber, dass Schattenherz, die ja nicht mitgekommen war, überlebt hatte. Der Fan marschierte nämlich einfach mit ihr zurück ins Camp und belebte den Rest der Truppe wieder, um dann einfach alles zu ignorieren, was schiefgegangen war und sich in die Stadt Baldur's Gate aufzumachen.

Das leutet dann Akt 3 ein, also einen Point of No Return – und das eben ohne den Nesserstein, der für das große Finale Pflicht ist. Bis dem Fan klar wurde, dass der umgangene Kampf zu einem Problem werden könnte, spielte er nach eigenen Angaben 100 Stunden arglos weiter – bis dann eben das böse Erwachen kam.

Die Endsequenz lässt sich ohne den fehlenden Stein nicht einleiten. Theoretisch gäbe es zwar die Story-Option, statt der Nessersteine Gales Bombe zu benutzen, aber der Redditor führt in einem Kommentar aus, dass das Spiel ihm ohne den Stein gar nicht erlaubt, in das Boot zu steigen, dass zum finalen Abschnitt führt.

Ihr wollt mehr über dumme Fehler in Baldur's Gate 3 lesen? Dann schaut doch mal, was wir alles verbockt haben:

Die Community äußerst sich mitleidig und erstaunt bis schadenfroh

Auf die Frage, ob noch jemand anderes dieses Problem habe, antwortet ein Community-Mitglied:

Ich kann ganz sicher sagen, dass die Antwort Nein lautet. Niemand ist auf dieses Problem gestoßen.

Bei diesem sehr spezifischen Problem wäre es tatsächlich möglich, dass es sich um einen Einzelfall handelt, aber wer weiß. Eine andere Person hält jedenfalls treffend fest: "Es überrascht mich immer wieder, wie kreativ Spieler dabei sein können, es zu verbocken."

Was haltet ihr von dieser Geschichte: Könnte euch so etwas auch passieren? Oder ist euch vielleicht sogar ein ärgerlicher Fehler unterlaufen oder wäre euch gleich klar gewesen, dass der unbesiegte Boss zum Problem wird?