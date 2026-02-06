TV-Serie zu Baldur's Gate 3 angekündigt und der Produzent ist ein alter Bekannter

Nach The Last of Us wird HBO auch eine neue Serie zum Rollenspiel Baldur's Gate 3 produzieren.

Dennis Müller
06.02.2026 | 07:32 Uhr

Bekannte Figuren wie Astarion sollen in der Serie ebenfalls mitspielen. Bekannte Figuren wie Astarion sollen in der Serie ebenfalls mitspielen.

Wie Deadline berichtet, wird auch Baldur's Gate 3 als TV-Serie umgesetzt, die wie zuletzt The Last of Us von HBO produziert wird. Regie führt ebenfalls ein alter Bekannter, und zwar Craig Mazin, der neben der TV-Adaption der beiden Naughty Dog-Adventures vor allem für Chernobyl bekannt ist.

Erste Details zur Story bekannt

Die Serie soll an das Ende von Baldur's Gate 3 anknüpfen und sich generell an der Videospiel-Vorlage bedienen.

Was die Handlung anbelangt, soll Mazin jedoch komplett freie Hand bekommen und im direkten Vergleich zu The Last of Us eine mehr klassische TV-Serie produzieren, die nicht größtenteils auf dem Videospiel beruht.

Video starten 1:05:27 Baldur's Gate 3 ist DER Standard für RPGs - und wird es noch lange bleiben

Wie Deadline ebenfalls berichtet, sollen neben neuen Figuren auch alte Bekannte aus dem RPG von Larian vorkommen. Dass beispielsweise Shadowheart oder Astarion als zwei der wichtigsten Figuren aus Baldur's Gate 3 zu sehen sind, ist daher sehr gut möglich.

Was den Cast anbelangt, gibt es aktuell noch keine Informationen.

Gibt es bereits Infos zum Release? Leider nein, da heute allerdings lediglich die ersten Eckdaten zur Serie enthüllt wurden und es selbst bis zum Drehstart noch eine Weile dauern dürfte, rechnen wir mit der Veröffentlichung nicht vor Anfang 2028.

Serien-Boom geht weiter

Damit reiht sich Baldur's Gate 3 in eine immer länger werdende Liste an Videospiel-Adaptionen ein, die auf HBO, Netflix oder Amazon Prime als TV-Serie ausgestrahlt werden.

Während jüngst das Ende der zweiten Staffel von Fallout auf Prime erschienen ist, stehen bereits neue Serien zu God of War oder Tomb Raider in den Startlöchern. Auch ins Kino schaffen es immer mehr Videospiele. Bereits im April erscheint Super Mario Galaxy und für das kommende Jahr steht bereits der Release für die Live-Action-Adaption von The Legend of Zelda fest.

Freut ihr euch auf die Serie zu Baldur's Gate 3 und habt die Hoffnung, dass unter HBO und Craig Mazin hier eine richtig coole Umsetzung erfolgen könnte?

Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

