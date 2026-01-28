Noch mehr Inhalte für Baldur's Gate 3: Spieler bringt gestrichene Cutscenes, Dialoge und NPCs zurück ins Spiel

Early Access Scenes Restored für Baldur's Gate 3 bringt verlorene Szenen zurück und erweitert das Spielerlebnis mit über 100 neuen Dialogen.

Kevin Itzinger
28.01.2026 | 20:10 Uhr

Gale darf endlich wieder über seinen Eintopf schwärmen! Gale darf endlich wieder über seinen Eintopf schwärmen!

Dass in Baldur's Gate 3 extrem viel Inhalt steckt, ist kein Geheimnis und trotzdem wird das Spielpaket mit jedem Tag dicker. Nicht nur, dass Larian selbst viele neue Inhalte über Patches hinzugefügt hat, durch den offiziellen Mod-Support erscheinen quasi täglich neue Erweiterungen.

Eine davon ist Early Access Scenes Restored, eine Mod, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, gestrichene Szenen aus der Pre-Release-Fassung des Rollenspiels zurückzubringen. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen und bringt uns unter anderem auch Zwischensequenzen zurück, die wir in der finalen Version schmerzlich vermissen.

Video starten 3:03 Killer-Kaninchen und Let Me Solo Her - Modding-Tools bringen wahnwitziges Chaos nach Baldur's Gate 3

Das erwartet euch in Early Access Scenes Restored

Wenn ihr Baldur's Gate 3 bereits im Early Access ausführlich gespielt habt, ist euch nach dem Release sicher aufgefallen, dass es einige Szenen nicht in die finale Version geschafft haben. Während das bei einigen Inhalten durchaus nachvollziehbar ist, weil sie nicht mehr zum "Kanon" der Vollversion passen, ist es bei anderen sehr schade.

Die Mod bringt deswegen verschiedene NPCs, wie etwa das "Muschel-Kind" Lotan vom Strand, und auch ganze Dialog-Sequenzen, wie die, in der Gale über seinen berühmten Hirsch-Eintopf plaudert, zurück.

Zusätzlich reagieren Companions jetzt häufiger auf bestimmte Entscheidungen. Insgesamt handelt es sich um über 100 Dialoge und mehr als 1000 vertonte Zeilen, die noch in den Spieldaten versteckt waren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Modder HyperspaceTowel hat dabei aber nicht einfach nur die Szenen zurück ins Spiel gebracht, er hat auch dafür gesorgt, dass nur Inhalte wiederkehren, die auch zur Release-Version des Spiels passen. Die alten Persönlichkeiten von Wyll und Karlach hat er etwa nicht implementiert.

Außerdem hat er die Dialoge bei Bedarf gefixt und etwa kleine Grammatikfehler beseitigt oder fehlende Wörter ergänzt. Damit die Vertonung weiterhin dazu passt, hat er die fehlenden oder fehlerhaften Teile durch Audioschnipsel aus anderen Dialogen ersetzt.

Baldur's Gate 3-Entwickler Larian empfiehlt 14 Mods, die ihr unbedingt ausprobieren solltet - jetzt auch auf PS5 und Xbox
von Kevin Itzinger
Baldurs Gate 3-Entwickler Larian empfiehlt 14 Mods, die ihr unbedingt ausprobieren solltet - jetzt auch auf PS5 und Xbox
Baldur's Gate 3: Das sind 5 besonders alberne Mods, die ihr laut Larian unbedingt ausprobieren solltet
von Kevin Itzinger
Baldurs Gate 3: Das sind 5 besonders alberne Mods, die ihr laut Larian unbedingt ausprobieren solltet

Insbesondere durch die neuen Reaktionen der Companions, sowie die daraus resultierenden Dialoge wird das Erlebnis durch die Mod spürbar aufgewertet und bietet viele ziemlich coole Ergänzungen. Einziger Nachteil ist, dass diese natürlich nur im ersten Akt verfügbar sind, da sich der Early Access auf diesen beschränkte.

Die Mod könnt ihr über Nexus Mods herunterladen und installieren und sie ist auch mit anderen Erweiterungen kombinierbar. Im integrierten Mod Manager ist sie aktuell allerdings noch nicht verfügbar.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 35 Minuten

Noch mehr Inhalte für Baldur's Gate 3: Spieler bringt gestrichene Cutscenes, Dialoge und NPCs zurück ins Spiel

vor 4 Tagen

Ich habe 900 Stunden in Baldur's Gate 3 verbracht, aber diesen geheimen "Begleiter" noch nie gesehen

vor einer Woche

Baldur's Gate 3-Entwickler verrät die eine Sache, die er bedauert: Die Story dieses Charakters hätte mehr Aufmerksamkeit verdient

vor 2 Wochen

Larian guckt sich für Divinity Ideen der Baldur's Gate 3-Fans ab - und will das Spiel damit besser machen

vor 2 Wochen

Kommt Baldur's Gate 3 für die Switch 2? Larian hat schlechte Nachrichten für alle, die auf eine Version für die Nintendo-Konsole warten
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Ich kann einfach nicht weitermachen: Alle lieben ARC Raiders, aber dieser Spieler hört nach 300 Stunden (!) auf und das sind die Gründe

vor 30 Minuten

"Ich kann einfach nicht weitermachen": Alle lieben ARC Raiders, aber dieser Spieler hört nach 300 Stunden (!) auf und das sind die Gründe
Noch mehr Inhalte für Baldurs Gate 3: Spieler bringt gestrichene Cutscenes, Dialoge und NPCs zurück ins Spiel   1

vor 43 Minuten

Noch mehr Inhalte für Baldur's Gate 3: Spieler bringt gestrichene Cutscenes, Dialoge und NPCs zurück ins Spiel
LEGO hat einen geheimen Vault und alle Sets ab 1958 sind dort eingelagert

vor einer Stunde

LEGO hat einen geheimen Vault und alle Sets ab 1958 sind dort eingelagert
PlayStation-Opa überlässt seinem Enkel absoluten Gaming-Schatz - verschenkt PS3, PSP und einige Spiele, die die Oma noch nicht verkauft hat

vor einer Stunde

PlayStation-Opa überlässt seinem Enkel absoluten Gaming-Schatz - verschenkt PS3, PSP und einige Spiele, die die Oma noch nicht verkauft hat
mehr anzeigen