Baldur's Gate 3 wäre fast doppelt so groß geworden und Schuld war ein einziger Zauber

Ein wichtiger Zauber fehlt in Baldur's Gate 3, weil das Spiel sonst absurd groß geworden wäre.

Baldur's Gate 3 setzt an vielen Stellen seine TTRPG-Vorlage Dungeons & Dragons nahezu originalgetreu um. Das gilt auch für die riesige Auswahl an Zaubern im Spiel. Aber D&D-Fans werden bemerkt haben, das ein essentieller Zauber komplett im RPG fehlt. Das hat aber auch einen guten Grund, denn er hätte die Ausmaße komplett gesprengt.

Die Rede ist hier vom Stufe 3-Zauber "Magie Bannen", oder Dispel Magic, wie er im englischen heißt. D&D-Fans werden ihn als äußerst nützliches Werkzeug kennen, immerhin lassen sich damit potenziell alle magischen Effekte auf Kreaturen und Objekten beenden – ist der Effekt stärker als der Zauber, ist dafür ein Wurf notwendig, sonst wird er sogar automatisch aufgehoben.

Da ist es natürlich besonders schade, dass dieser Zauber komplett in Baldur's Gate 3 fehlt. Aber das hat auch einen guten Grund, wie Game Director Swen Vincke im Interview mit Todd Kenreck erklärt.

Eigentlich wollte das Team den Zauber nämlich unbedingt ins Spiel bringen. Allerdings hat er so viele Möglichkeiten eröffnet, die beachtet werden mussten, dass er für endloses Kopfzerbrechen gesorgt hat:

Der größte Diskussionpunkt im Team war immer: 'Aber das lässt sich nicht umsetzen.' Wir wollten zum Beispiel Magie Bannen lange Zeit reinbringen, aber es wurde einfach zu viel. Es ist einfach so viel Magie im Spiel und es war immer 'Was, wenn ich reinkomme und Magie Bannen wirke?' und ich meinte dann nur 'Oh mein Gott, mein Kopf explodiert.'