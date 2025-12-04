Baldur's Gate 3: Bester Kämpfer-Build für Lae'zel nach Patch 8 – Unterklasse, Talente und Stats

Ihr wollt mit Lae'zel oder einer eigenen Kämpferin alles wegfegen? Mit diesem Build ist das kein Problem.

Kämpferinnen und Kämpfer sind in Baldur's Gate 3 schnell gelernt: Einfach Draufhauen, bis nichts mehr steht! Trotzdem gibt es natürlich ein paar Kniffe, um den Schaden in absurde Höhen zu treiben. Egal ob ihr euren eigenen Kämpfer bauen oder Lae'zel aufleveln wollt, wir zeigen euch, wie ihr das Beste aus der Klasse rausholt.

Die besten Attribute für Lae'zel auf Level 1

Lae'zels Attributspunkte sind nicht ideal für den Build, den wir hier anstreben. Deshalb empfehlen wir euch, sie beim Verdorrten auf diese Werte umzuskillen:

Stärke: 16 (14+2 Bonus)

Geschicklichkeit: 10

Konstitution: 14

Intelligenz: 16 (15+1 Bonus)

Weisheit: 10

Charisma: 8

Level 1

Kampfstil: Verteidigung

Der Stil "Kampf mit großen Waffen" ist zwar auf den ersten Leveln ebenfalls nützlich, da wir aber ab Level 8 nur noch einhändige Waffen benutzen, ziehen wir aus Verteidigung einen größeren Vorteil, wenn wir nicht respeccen wollen.

Level 3

Spezialisierung/Unterklasse: Mystischer Ritter

Mit Patch 8 ist der Mystische Ritter deutlich stärker geworden, was vor allem am neuen Zaubertrick Dröhnende Klinge sowie den Änderungen am Zauber Schattenklinge liegt. Trotz Magie ist es primär ein Nahkampf-Build.

Zaubertricks: Dröhnende Klinge, sowie Kältestrahl

Dröhnende Klinge ist euer wichtigster Zaubertrick, den ihr jede Runde einsetzt. Ziele nehmen so zusätzlichen Schaden, wenn sie sich bewegen – deswegen schubsen wir sie nach dem Angriff mit unserer Bonusaktion. Da der Zaubertrick einen Waffenangriff nutzt, funktioniert er zusammen mit Extra-Angriff, sodass ihr ab Level 5 jede Runde noch mit einem normalen Waffenangriff nachsetzt.

Kältestrahl werdet ihr selten nutzen, es ist aber als Fernkampfangriff nützlich, falls ihr es mal nicht in den Nahkampf schafft.

Zauber: Schild, Schutz vor Gut und Böse

Schild steigert als Reaktion temporär euren Rüstungswert, während Schutz vor Gut und Böse verhindert, dass das Ziel des Zaubers verängstigt werden kann.

Erweiterter Zauber: Lange Schritte

Lange Schritte gibt euch zusätzlich drei Meter Bewegungsreichweite. Außerdem verbraucht ihr keinen eurer begrenzten Zauberplätze, wenn ihr es außerhalb von Kämpfen wirkt.

Level 4

Zauber: Magisches Geschoss

Magisches Geschoss verursacht wenig Schaden, trifft aber garantiert. Befinden sich mehrere Gegner mit kaum noch Lebenspunkten auf dem Schlachtfeld, könnt ihr ihnen damit den Rest geben.

Talent: Attributsverbesserung: Stärke +2

Level 5

Zauber: Federfall

Durch Federfall nehmt ihr keinen Schaden, wenn ihr aus großen Höhen fallt. Auch hier verbraucht ihr keinen Zauberplatz, wenn ihr es außerhalb von Kämpfen wirkt.

Level 6

Talent: Attributsverbesserung: Stärke +2

Level 7

Zauber: Dunkelheit, Windstoß

Auf Level 7 erhält der Mystische Ritter durch die Fähigkeit Kriegsmagie einen ordentlichen Schadens-Boost. Setzen wir einen Zaubertrick ein, können wir als Bonusaktion einen zusätzlichen Angriff ausführen. Da wir jede Runde Dröhnende Klinge benutzen, haben wir effektiv pro Runde drei Angriffe – nur auf das Schubsen von Gegnern müssen wir verzichten.

Level 8

Erweiterter Zauber: Schattenklinge

Schattenklinge Zauber austauschen : ersetzt Windstoß durch Nebelschritt

: ersetzt Windstoß durch Nebelschritt Talent: Wilder Angreifer

Ab sofort müsst ihr euch um Waffen keine Sorgen mehr machen, da ihr jetzt komplett auf die Schattenklinge setzt. Sie verursacht guten Schaden (besonders, wenn ihr im Dunkeln angreift) und ergänzt sich wunderbar mit Wilder Angreifer. Mit dem Talent werden eure Schadenswürfel zweimal gewürfelt und der höhere Wert genommen.

Level 9

Zauber austauschen: ersetzt Dunkelheit durch Person festhalten

Optionaler Multiclass: Hexenmeister Wollt ihr das maximale Schadenspotenzial aus dem mystischen Ritter rausholen, lohnt sich auf Level 9 ein Dip von einem Level Hexenmeister. Allerdings müsst ihr dafür auch respeccen. Was sich ändert, erklären wir euch im Multiclass-Abschnitt.

Level 10

Zaubertrick : beliebig, beispielsweise Knochenkälte oder Schockgriff

: beliebig, beispielsweise Knochenkälte oder Schockgriff Zauber: Windstoß

Level 11

Zauber: beliebig, beispielsweise Arkanes Schloss oder Chromatische Kugel

beliebig, beispielsweise Arkanes Schloss oder Chromatische Kugel Zauber austauschen: Ersetzt Windstoß durch Spiegelbilder

Level 12

Talent: Attributsverbesserung: Intelligenz ODER Konstitution +2

Bester Multiclass-Build für Lae'zel

Wie bereits erwähnt, wird der Mystische Ritter noch stärker, wenn wir auf Level 9 ein Level Hexenmeister dazu nehmen. Ihr müsst dafür respeccen (beim Verdorrten eure Klasse ändern) und euren Charakter neu aufleveln. Eure EXP bleiben aber erhalten.



Von Level 1 bis 8 bleiben wir ein Fighter und behalten auch unsere Zauber bei, ändern jedoch die Start-Attributswerte und unsere Talente beim Aufleveln:

Neue Attributswerte:

Stärke: 8

Geschicklichkeit: 14

Konstitution: 16

Intelligenz: 8

Weisheit: 12

Charisma: 16

Neue Talente beim Aufleveln:

Level 4: Attributsverbesserung: Charisma +2 (anstelle von Stärke +2)

Attributsverbesserung: Charisma +2 (anstelle von Stärke +2) Level 6: Attributsverbesserung: Charisma +2 (anstelle von Stärke +2)

Attributsverbesserung: Charisma +2 (anstelle von Stärke +2) Level 8: Talent: Wilder Angreifer

Auf Level 9 multiclassen wir und nehmen ein Level Hexenmeister.

Multiclass : Hexenmeister, mit der Unterklasse Fluchklinge

: Hexenmeister, mit der Unterklasse Fluchklinge Zaubertricks (Hexenmeister) : Schauriger Strahl, Freunde

: Schauriger Strahl, Freunde Zauber (Hexenmeister): Verwünschen, Zorniges Niederstrecken (alternativ: Höllischer Tadel, Arme von Hadar)

Wir binden nun jeden Tag unsere Schattenklinge als Paktwaffe an uns und nutzen dann unseren Charisma-Wert für Angriffs- und Schadenswürfe damit. Auch all unsere Zauber wirken wir jetzt mit Charisma, weshalb Stärke und Intelligenz unwichtig für uns werden.

Beste Ausrüstung für Lae'zel

Da ihr ab Level 8 nur noch die Schattenklinge benutzt, müsst ihr euch dann keine Gedanken mehr um eine Waffe machen. Zuvor nehmt ihr einfach stets die stärkste Zweihandwaffe, die ihr findet. Um aus der Schattenklinge wirklich alles rauszuholen, könnt ihr außerdem noch vier Items nutzen:

Erhabenes Elixir der Arkanen Kultivierung:

Mystische Ritter bekommen nur durch Elixiere einen Zauberplatz der Stufe 3. Damit wirkt ihr Schattenklinge auf einem höheren Level, verursacht mehr Schaden und könnt danach sogar ein anderes Elixir trinken, da wir den verbrauchten Zauberplatz nicht mehr benötigen.

Helm des Schneids:

Dieser Helm gibt euch eine zweite Bonusaktion, sobald ihr weniger als 50% eurer Lebenspunkte habt. (Fundort: Szarr Palast, im Raum mit der verfluchten Leiche von Victoria; X: -1296; Y: 964)

Belm:

Dieses Krummsäbel lässt euch mit einer Bonusaktion einen Angriff ausführen, der aber eure Haupthandwaffe benutzt, also die Schattenklinge. Zusammen mit dem Helm des Schneids bekommt ihr so einen zusätzlichen Angriff, wenn ihr unter 50% Leben seid. (Fundort: Elerrathins Haus, in einer Truhe im Keller, den ihr über Jaheiras Arbeitszimmer erreicht; X: -223; Y: -33)

Resonanzstein:

Habt ihr diesen Stein in der Tasche, werden alle im Umkreis von neun Metern anfällig gegen psychischen Schaden und nehmen dadurch doppelten Schaden – genau die Schadensart unserer Schattenklinge. Allerdings betrifft das auch euren Charakter, nehmt den Stein also nicht in Kämpfe gegen Gedankenschinder mit. (Fundort: südwestlich des nekrotischen Labors in der Gedankenschinder-Kolonie in den Türmen des Mondaufganges, Ende von Akt 2; X: 692; Y: -114)