Baldur's Gate 3: Neuer Hotfix ist da - kümmert sich um Freezes und Crashes auf PS5, Xbox und Steam Deck

Ein neuer Hotfix ist erschienen und bessert Fehler aus, die bei Baldur's Gate 3 zu Abstürzen führen konnten.

Samara Summer
21.11.2025 | 15:50 Uhr

Kleine Fixes und Steam Deck-Verbesserungen stehen dieses Mal im Vordergrund. Kleine Fixes und Steam Deck-Verbesserungen stehen dieses Mal im Vordergrund.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Jetzt Artikel freischalten

50% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

Jetzt nur für kurze Zeit: die ersten sechs Monate im Jahresabo mit dem Code »BLACK50« sparen. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Die großen Patches zu Baldur's Gate 3, die inhaltliche Ergänzungen bringen, sind mittlerweile alle erschienen. Larian hat sich bereits von den Content-Updates verabschiedet, verbessert und stabilisiert aber immer noch das Spiel selbst. So wie auch jetzt mit dem relativ kleinen Hotfix 35.

Video starten 1:24:48 D&D in der Krise: Was wird jetzt aus Baldur's Gate 4?

Das steckt in Baldur's Gate 3 Hotfix 35

Das sehr kleine Update fixt vor allem ganz spezifische Abstürze oder Freezes, wer damit also bisher zu kämpfen hatte, dürfte sich jetzt freuen. Vor allem dann, wenn ihr vermehrt im Multiplayer oder auf dem Steam Deck zockt.

Baldur's Gate 3: Karlach bekommt wenigstens in D&D endlich ihr Happy End - und so sieht es aus
von Eleen Reinke
Dass Baldur's Gate 3 Romanzen hat, haben wir wohl einem RPG-Klassiker zu verdanken, der dem BG2-Schreiber damals "Angst eingejagt" hat
von David Molke

Auf dem Handheld wurde auch der Standard-Upscaling-Typ von FSR 1 auf FSR 2.2 erhöht, womit ihr jetzt ein schärferes Bild bekommt. Zudem gibt es in manchen Fällen kürzere Ladezeiten.

Bevor ihr updatet, solltet ihr außerdem bedenken, dass das für Probleme bei installierten Mods sorgen kann, bis diese ebenfalls ein Update erhalten haben. Auf der nächsten Seite erhaltet ihr eine Übersicht über alle Patch Notes.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 12 Minuten

Baldur's Gate 3: Neuer Hotfix ist da - kümmert sich um Freezes und Crashes auf PS5, Xbox und Steam Deck

vor 3 Tagen

Baldur's Gate 3: Karlach bekommt wenigstens in D&D endlich ihr Happy End - und so sieht es aus

vor 6 Tagen

Dass Baldur's Gate 3 Romanzen hat, haben wir wohl einem RPG-Klassiker zu verdanken, der dem BG2-Schreiber damals "Angst eingejagt" hat

vor einer Woche

Baldur's Gate 3-Fan prügelt Astarions Charisma-Wert in absurde Höhen und erreicht am Ende einen Bonus von bis zu +74

vor 3 Wochen

Baldur’s Gate 3: Mit diesem Trick könnt ihr euch einen richtig starken Begleiter für Akt 2 erschummeln
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Baldurs Gate 3: Neuer Hotfix ist da - kümmert sich um Freezes und Crashes auf PS5, Xbox und Steam Deck

vor 22 Minuten

Baldur's Gate 3: Neuer Hotfix ist da - kümmert sich um Freezes und Crashes auf PS5, Xbox und Steam Deck
Frieren Season 2: Neuer Trailer zeigt, wie die Reise der Elfenmagierin und ihren Gefährten weitergeht und ich kanns kaum abwarten

vor 4 Stunden

Frieren Season 2: Neuer Trailer zeigt, wie die Reise der Elfenmagierin und ihren Gefährten weitergeht und ich kann's kaum abwarten
Neuer Assassins Creed Black Flag-Leak grenzt Release des Remakes stark ein

vor 4 Stunden

Neuer Assassin's Creed Black Flag-Leak grenzt Release des Remakes stark ein
Clair Obscur-Star Jennifer English gewinnt Award und berührt uns mit emotionaler Rede: Ich habe mich für queere Lebensfreude entschieden   5

vor 4 Stunden

Clair Obscur-Star Jennifer English gewinnt Award und berührt uns mit emotionaler Rede: "Ich habe mich für queere Lebensfreude entschieden"
mehr anzeigen