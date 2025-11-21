Baldur's Gate 3: Neuer Hotfix ist da - kümmert sich um Freezes und Crashes auf PS5, Xbox und Steam Deck

Kleine Fixes und Steam Deck-Verbesserungen stehen dieses Mal im Vordergrund.

Die großen Patches zu Baldur's Gate 3, die inhaltliche Ergänzungen bringen, sind mittlerweile alle erschienen. Larian hat sich bereits von den Content-Updates verabschiedet, verbessert und stabilisiert aber immer noch das Spiel selbst. So wie auch jetzt mit dem relativ kleinen Hotfix 35.

Das steckt in Baldur's Gate 3 Hotfix 35

Wann erscheint der Hotfix? Er ist bereits verfügbar.

Er ist bereits verfügbar. Hier geht es direkt zu den Patch Notes

Das sehr kleine Update fixt vor allem ganz spezifische Abstürze oder Freezes, wer damit also bisher zu kämpfen hatte, dürfte sich jetzt freuen. Vor allem dann, wenn ihr vermehrt im Multiplayer oder auf dem Steam Deck zockt.

Auf dem Handheld wurde auch der Standard-Upscaling-Typ von FSR 1 auf FSR 2.2 erhöht, womit ihr jetzt ein schärferes Bild bekommt. Zudem gibt es in manchen Fällen kürzere Ladezeiten.

Bevor ihr updatet, solltet ihr außerdem bedenken, dass das für Probleme bei installierten Mods sorgen kann, bis diese ebenfalls ein Update erhalten haben. Auf der nächsten Seite erhaltet ihr eine Übersicht über alle Patch Notes.