Baldur's Gate 3: Neuer Hotfix ist da - kümmert sich um Freezes und Crashes auf PS5, Xbox und Steam Deck

Die großen Patches zu Baldur's Gate 3, die inhaltliche Ergänzungen bringen, sind mittlerweile alle erschienen. Larian hat sich bereits von den Content-Updates verabschiedet, verbessert und stabilisiert aber immer noch das Spiel selbst. So wie auch jetzt mit dem relativ kleinen Hotfix 35.
Das steckt in Baldur's Gate 3 Hotfix 35
- Wann erscheint der Hotfix? Er ist bereits verfügbar.
- Hier geht es direkt zu den Patch Notes
Das sehr kleine Update fixt vor allem ganz spezifische Abstürze oder Freezes, wer damit also bisher zu kämpfen hatte, dürfte sich jetzt freuen. Vor allem dann, wenn ihr vermehrt im Multiplayer oder auf dem Steam Deck zockt.
Auf dem Handheld wurde auch der Standard-Upscaling-Typ von FSR 1 auf FSR 2.2 erhöht, womit ihr jetzt ein schärferes Bild bekommt. Zudem gibt es in manchen Fällen kürzere Ladezeiten.
Bevor ihr updatet, solltet ihr außerdem bedenken, dass das für Probleme bei installierten Mods sorgen kann, bis diese ebenfalls ein Update erhalten haben. Auf der nächsten Seite erhaltet ihr eine Übersicht über alle Patch Notes.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.