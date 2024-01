Baldur’s Gate 3-Fans töten eigentlich unsterblichen NPC und müssen jetzt mit den Konsequenzen leben

BG3-Fans haben einen Weg gefunden, einen eigentlich unsterblichen Charakter zu töten.

Baldur's Gate 3 gibt euch eigentlich jede Menge Freiheiten bei den Entscheidungen, die ihr treffen könnt. Sogar eure Companions und viele storyrelevante Charaktere könnt ihr killen, wenn euch danach ist. Ein paar Beschränkungen gibt es dann aber doch: Ein paar wichtige NPCs wie den Untoten Lazarus könnt ihr nicht töten ... eigentlich. Fans haben jetzt nämlich doch einen Weg gefunden.

BG3-Fans töten Lazarus und müssen jetzt ohne ihn auskommen

Lazarus ist eigentlich ein äußerst nützlicher Charakter in BG3, denn er kann nicht nur gefallene Companions wiederbeleben und Mietlinge engagieren, sondern ihr könnt auch eure Klasse über ihn ändern.

All das hat Fans natürlich nicht vom Versuch abgehalten, ihn im Namen der Wissenschaft zu töten. Allerdings ist das gar nicht so einfach, normalerweise kann Lazarus nämlich nicht unter einen Lebenspunkt fallen.

Ein besonders kreativer Fan hat jetzt einen Weg gefunden, Lazarus doch noch den Garaus zu machen. Dafür hat er die Illithiden-Kraft "Fähigkeitsentzug" genutzt. Die zieht dem Ziel einen Intelligenzpunkt pro Runde ab und heilt den Anwender dafür um je 1W8 für fünf Runden.

Technisch gesehen macht die Fähigkeit also keinen Schaden, aber genau das macht sie so fies. Charaktere sterben nämlich auch, wenn ihre Intelligenz auf Null sinkt und genau das ist hier mit Lazarus passiert. Oder wie es ein User auf Reddit scherzhaft in den Kommentaren beschreibt:

Das macht Sinn, mit einer Intelligenz von Null hat er wahrscheinlich vergessen, wie er sich selbst auferstehen lässt. Der kommt schon wieder, sobald er sich dran erinnert.

Selbst nach einer langen Rast ist der Untote nicht respawnt, stattdessen ist nur sein Loot zurückgeblieben. Und für alle, die sich jetzt fragen: Nein, für seine Beute ist Lazarus es nicht wert zu sterben. Er lässt nämlich nur einen einfachen Stab zurück.

Ob diese Möglichkeit vom Entwicklerteam beabsichtigt ist oder nur vergessen wurde, können wir nur rätseln. Der Fan, der den Trick entdeckt hat, hat aber immerhin inzwischen ein Update gegeben. Demnach taucht Lazarus später bei ihm noch in einer Zwischensequenz auf, die mit dem Dunklen Verlangen-Charakter zusammenhängt, war danach allerdings nicht im Lager zu finden.

Der User nutzt dabei gleich noch die Gelegenheit sich zu beschweren, wie anstrengend das Spiel ist, wenn man Klassen und Attribute nicht wechseln kann. Anscheinend war der Tod von Lazarus es also nicht wert – aber zumindest die Neugierde ist befriedigt.

Habt ihr in BG3 schon aus reiner Neugierde dumme Entscheidungen getroffen?