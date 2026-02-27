Red Dead 2-Fan will heimlich eine Kutsche entern und sein Pferd eskaliert komplett - mit brüllend komischem und überraschendem Ergebnis

Red Dead Redemption 2: Unfreiwillige Akrobatik in geheimer Mission.

Wenn ihr euch in Red Dead Redemption 2 eigentlich unbemerkt auf eine Kutsche schwingen sollt, ist es nicht gerade förderlich, wenn euer Pferd einen halben Salto schlägt, euch abwirft und Arthur mit lautem Krachen und Stöhnen auf dem Objekt der Begierde landet. Aber halt verdammt witzig.

Red Dead Redemption 2-Spieler hat das größte Glück im Unglück ever

In RDR 2 gibt es eine Mission, in der wir Medizin beschaffen sollen. Dumm nur, dass sich diese Medizin auf einem fahrenden Wagen befindet, auf dessen Kutschbock zwei Soldaten sitzen. Idealerweise sollen wir die Medizin hinter ihrem Rücken entwenden, ohne, dass die beiden etwas davon mitbekommen.

Vielen Fans erscheint diese Aufgabe mehr oder weniger unmöglich, so dass sie die beiden Soldaten eigentlich immer über den Haufen schießen. Eigentlich sollte es aber funktionieren, während der Fahrt heimlich auf die Kutsche zu springen.

Das klappt allerdings nicht so gut, wenn das Pferd plötzlich bockt – oder eben doch: Kurioserweise setzt der Gaul dieses Spielers im denkbar schlechtesten Moment zum Hechtsprung an und donnert gegen die Kutsche. Arthur wird abgeworfen – und zwar auf den Wagen.

Mit großem Ach und Krach liegt der arme Westernheld erst einmal kopfüber zwischen den Kisten. Das sieht nicht nur schmerzhaft aus, sondern ist es wohl auch. Arthur gibt diverse ächzende Laute von sich. Nur, um sich dann aber schnell wieder aufzurichten und den Wagen ausrauben zu können.

Kurioserweise haben die beiden Soldaten davon nichts mitbekommen. All das Getöse vom gegen die Kutsche springenden Pferd und dem auf den Wagen kullernden Arthur war anscheinend nicht laut genug, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen.

Klingt komisch, ist aber so:

Der extrem chaotische Stunt und das so nicht geplante Entern allein wären schon witzig genug, aber dass die Mission dadurch nicht scheitert und trotz allem erfolgreich abgeschlossen werden kann, setzt dem Ganzen die Krone auf. Das sorgt natürlich auch in der Reddit-Community für große Belustigung:

"Das muss der Wind gewesen sein." "Aber wenn mein Pferd auf einen Zweig tritt, merken sie das natürlich sofort, smh" "Arthur: Hehehe, sie werden es nie merken, ich bin so sneaky." "Perfektion!"

Wir können uns den Kommentaren nur anschließen und unseren Cowboy-Hut vor so viel Finesse und Eleganz ziehen. Da dürften selbst Agent 47 und James Bond vor Neid erblassen. Dass sogar das Pferd für den Bruchteil einer Sekunde erst einmal auf dem hinteren Teil der Kutsche liegt, bevor es dann herunterfällt, ist die Kirsche auf der Sahnetorte.

Auf einer Skala von 1 bis 10, wie elegant findet ihr Arthurs Sprung?