Baldur's Gate 3: Diese 'Geheimwaffe' kann eine ganze Stadt für euch auslöschen – hat aber einen traurigen Hintergrund

Der Spielercharakter wirkt noch ganz neugierig, während Astarion und Gale skeptisch dahinter hervorschauen.

Baldur's Gate 3 ist eine riesige Sandbox, die uns eine Fülle von Möglichkeiten gibt, wie wir mit Feinden – oder aber auch friedlichen Charakteren – umgehen. Wir können unter anderem reden, schleichen oder kämpfen. Entscheiden wir uns für Letzteres, stehen manchmal eher ungewöhnliche Mittel zur Wahl, falls wir kreativ genug sind.

Ab und an gehört aber auch ein gewisses Maß an Morbidität dazu, wie in diesem Fall. Alle, denen das egal ist, können mit einem Trick töten, ohne den Finger zu rühren.

Achtung! Spoiler-Warnung: In diesem Artikel geht es um einen Fund in Akt 3. Wir werden jedoch so wenige Details wie möglich verraten. Trigger-Warnung: Der Trick hat mit einem toten Kind zu tun.

Das ist der düstere Trick, der alles im Umkreis tötet

Baldur's Gate 3-Fans haben entdeckt, dass eine Leiche im Kampf die ganze Arbeit für sie machen – oder auch einfach so friedliche Stadtbewohner*innen im Vorbeigehen auslöschen – kann. Und das auch noch, ohne dass es Ärger dafür gibt. Hinter dieser mächtigen "Waffe" steckt aber eine sehr traurige Geschichte, denn es handelt sich um ein Kind, das viel zu jung gestorben ist.

Genauer gesagt, geht es um das Mädchen Victoria. Ihr lebloser Körper lässt sich im Palast von Cazador in der namensgebenden Stadt Baldur's Gate finden. Auf Victorias Leiche liegt ein mächtiger Fluch und der kann im Kampf zu einer echten Waffe werden, wie ein User auf Reddit beschreibt.

Redditor resoundingboom hat die Leiche im Kampf gegen die Stahlwache ein und legt sie da einfach mitten auf dem Boden ab. Der Fluch tut nun seinen Teil und teilt Flächenschaden aus. Das Besondere: Sobald der Zug des Spielercharakters gekommen ist, wird dieser Schaden nicht normal rundenbasiert verursacht, sondern, wie der Fan beschreibt, "alle paar Sekunden".

Die Gegner werden also völlig zerstört. Ob dieser starke Effekt so beabsichtigt ist, ist fraglich. Resoundingboom fügt jedenfalls an:

"Ich weiß, dass das absolut kaputt ist und ich habe vor, noch mal neu zu laden und den Kampf auf die faire Art angzugehen, ich fand das nur lächerlich."

Clip zeigt, wie die Leiche im Vorbeigehen Stadtbewohner auslöscht

Einen Clip von dem eben genannten Kampf bekommen wir leider nicht zu sehen. Dafür liefert ein weiterer Reddit-User ein Video zu einem etwas anderen Einsatzzweck der Leiche.

Was wir hier sehen, ist so ziemlich die Essenz von "böse" spielen in Baldur's Gate 3. Hier nutzt Minthara, die als passende Begleiterin für solche Vorhaben rekrutiert werden kann, die Kinderleiche, um die Bevölkerung der Stadt Baldur's Gate zu dezimieren.

Das tut sie, indem sie einfach nur an den Passant*innen vorbeigeht. Die NPCs klappen dadurch sofort zusammen und dabei zieht die fiese Drow nicht mal den Ärger auf sich, da sie aus Spielsicht nicht "direkt" tötet. Schließlich ist das alles nur der Fluch, den sie "ganz versehentlich" mit sich rumschleppt.

Einen Nachteil hat das Ganze aber auch – abgesehen davon natürlich, dass es sicher nicht jedermanns Sache ist, in einem RPG eine tragische Geschichte auf diese Weise auszunutzen:

Der eigene Charakter erhält selbst Schaden durch den Fluch. Eine Person fragt in den Kommentaren, wie man es verhindern kann, selbst getötet zu werden. Dagegen empfiehlt der Beitragssteller, ein Elixir gegen den nekrotischen Schaden und außerdem einen Paladin-Charakter auf Level 12, weil dieser eine bessere Chance auf Rettungswürfe hat.

Es kann aber durch diesen Fakt allein schon knifflig werden, an Victoria heranzukommen und empfiehlt sich, sie schnell ins Lager zu senden. Allgemein kann sie in jedem Behälter aufbewahrt werden (insofern ihr das wollt), um den Körper dann nur dann rauszuholen, wenn der Fluch für euch töten soll.

Habt ihr Victoria in Baldur's Gate 3 bereits entdeckt? Und wären solche Aktionen was für euch? Oder spielt ihr lieber ehrenhaft?