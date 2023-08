Baldur’s Gate 3: Nere befreien und die Gnome retten

In der Grymschmiede steht ihr vor der Wahl - Nere oder die Gnome retten?

Das Unterreich und die Grymschmiede sind dunkle Orte in der Welt von Baldur’s Gate 3. Hier bekommen wir es nicht nur mit einem ansässigen Zwergen-Clan, sondern auch mit Anhänger*innen der Absoluten zu tun.

In einer Quest sollen wir Nere, eine Wahre Seele, aus einer verschütteten Kammer befreien. Mit ihm eingesperrt – eine Gruppe Gnom-Sklaven, die es ebenfalls zu retten gibt. Wir verraten, wie wir das anstellen und welche Entscheidungen im Anschluss getroffen werden müssen.

Etwas Sprengkraft bitte!

Nere ist zusammen mit ein paar Gnom-Sklaven in einem Tunnel eingeschlossen, der von Trümmern versperrt wird. Unsere Aufgabe ist es deshalb zunächst, ein wenig Sprengmittel zu beschaffen. Das sollten wir auch schnell machen, denn Neres Quest gehört zu den Aufgaben, die über einen internen Timer verfügen und somit nach einer Weile nicht mehr lösbar sind.

Haben wir zuvor der Gnomin Thulla im Pilzdorf gerettet, hat sie uns von ihren Verwandten in der Gewalt des Kultes erzählt. Ein paar davon treffen wir vor dem verschütteten Gang. Erlangen wir ihr Vertrauen, geben sie uns einen Tipp.

Eine ihrer Freundinnen konnte entkommen und hat zufälligerweise den passenden Sprechstoff dabei. Um die Markierung zu erreichen, gehen wir zurück zum Dock, wo wir auf der linken Seite eine eiserne Doppeltür finden. Brechen wir sie auf und folgen dem Weg, treffen wir auf die Gnomin Philomeen.

Haben wir zuvor mit den Gnomen gesprochen, bekommen wir zusätzliche Gesprächs-Möglichkeiten, um den benötigten Sprengstoff von ihr zu bekommen, aber auch ohne diese Optionen können wir sie überreden, uns eine Phiole des hochexplosiven Gemischs zu überlassen.

Generell können wir auch jeden anderen Sprengstoff nutzen, den wir bis zu diesem Punkt gefunden haben. Allerdings ist hier ordentlich Feuerkraft nötig, um die Steine aus dem Weg zu schaffen.

Zurück zum Durchgang, können wir die Phiole vor dem Gröll platzieren. Haben sich alle ausreichend entfernt, können wir die Explosion mit einem Schuss auf den Sprengstoff auslösen und so Nere und – zumindest einen der gefangenen Gnome – befreien.

Im Anschluss gibt es einen Kampf, der, je nachdem, wie wir uns entscheiden und vorgearbeitet haben, sehr schwer ausfallen kann. Daher sollten wir vorher unsere Optionen durchgehen.

Nere oder die Gnome retten

Im Grunde haben wir zwei entscheidende Möglichkeiten. Wir können entweder Nere retten oder aber die Gnome befreien. Zudem können wir uns den Kampf noch leichter machen, indem wir uns vorab mit den Zwergen verbünden.

Die Zwerge überzeugen: Inmitten der Grymschmiede treffen wir auf den Ältesten Brithvar. Dieser zeigt sich wenig begeistert von der Wahren Seele Nere und dem Kult der Absoluten. Er bietet uns daher an, gemeinsame Sache zu machen, Nere zu befreien und im Anschluss einfach zu erledigen.

Wenn wir einwilligen, sollten wir im Anschluss wie von ihm gewünscht noch die kleine umherschwirrende Spion-Kugel ausschalten. Im Anschluss stehen die Zwerge hinter uns.

Nere retten: Wollen wir die böse Variante wählen und Nere befreien, folgen wir dem Dialog, bis sich Brithvar einschaltet. Er legt sich mit Nere an und teilt ihm mit, dass er sich mit uns verbündet hat. In diesem Moment bietet uns Nere an, die Zwerge für ihn zur Strecke zu bringen. Erledigen wir das, haben wir seine Gunst – und die Gnome einen feurigen Tod.

Wir haben uns für die Gnome entschieden und uns mit ihnen zusammen gefreut.

Die Gnome retten: Wollen wir stattdessen die Gnome retten und Nere besiegen, schlagen wir uns wie abgesprochen auf die Seite von Brithvar. Durch den Deal kämpfen wir nun mit den Zwergen, anstatt gegen sie und die Kultmitglieder.

Der Kampf ist trotzdem nicht ohne. Wir sollten mindestens Stufe 4, besser Stufe 5 erreicht haben. Zudem machen wir uns das Leben leichter, wenn wir unsere Charaktere vor der Explosion rechts am Zelt positionieren – unsere Gegner*innen schubsen uns sonst gern und schnell in die Lava.

Haben wir den Kampf gegen Nere überstanden, müssen wir noch Brithvar überzeugen, die Gnome freizulassen. Dafür können wir ihn überzeugen oder einschüchtern, beides erfordert aber nur einen Würfelwert von 10.

Mehr Guides zu Baldur’s Gate 3? Hier geht’s lang!

In jedem Fall können wir so bis zu drei Quests gleichzeitig abschließen. Im Anschluss ziehen sich die Zwerge aus dem Bereich zurück, wenn ihr vorher noch ein Auge auf ein paar Gegenstände beim Händler geworfen habt, solltet ihr diese also vorher ergattern.

Und nun zu euch: Für wen habt ihr euch entschieden? Die Gnome? Nere? Oder habt ihr gar eine dritte Möglichkeit gefunden, um beide zu retten? Verratet es uns in den Kommentaren!