Baldur's Gate 3: Release-Datum für PS5 ist bekannt und mit der Collector's Edition dürft ihr früher loslegen

Dass der Rollenspielbrocken Baldur's Gate 3 am 31. August für den PC erscheint, war bereits bekannt. Während der gestrigen State of Play gab es allerdings einen neuen Trailer, der verraten hat, dass der Titel auch zeitgleich auf der PlayStation 5 landet. Wer zur Collector's Edition greift, darf außerdem schon früher loslegen.

PS5-Release ist bekannt, was ist mit der Xbox?

Auf dem PC ist Baldur's Gate 3 schon längere Zeit im Early Access und kommt dabei gut an. Jetzt wissen wir, dass zum vollen Release des Spiels auch gleich die PS5-Version herauskommt.

Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:

1:44 Baldur's Gate 3 kommt für PS5 und enthüllt das genaue Release-Datum im Trailer

Nun fragt ihr euch bestimmt, ob die Xbox Series X/S leer ausgehen wird. Swen Vincke, Gründer des Entwicklerteams Larian Studios, das hinter dem RPG steckt, hat auf die Sorgen der Fans mit einem Tweet reagiert und erklärt:

Entspannt euch. Wir spielen weiterhin nicht das Exklusivitäts-Spiel.

Was das ganz genau für die Xbox-Version bedeutet, wissen wir natürlich aktuell noch nicht, aber zumindest gibt die Aussage schon mal Grund zur Hoffnung, dass wir bald mehr erfahren. Es klingt zumindest ganz danach, als würde es nicht nur eine Konsolen-Version für PS5 geben.

Collector's Edition lässt euch schon früher loslegen

Mit der Sammleredition, die ihr bereits vorbestellen könnt, dürft ihr außerdem auf PC oder PS5 schon vor dem offiziellen Release in euer Abenteuer aufbrechen. Sie lässt euch bereits 72 Stunden früher spielen, also schon am 28. August.

Die Sammleredition kostet allerdings ganze 260 Euro. Neben dem verfrühten Spielstart bietet sie einige physische Goodies, wie ein 25 Zentimeter großes Mind Flayer vs. Drow Kampf-Diorama, ein 160-seitiges Hardcover-Artbook und mehr in einer Sammlerbox.

Hofft ihr noch auf eine Xbox-Version oder zockt ihr auf den anderen Plattformen? Und kommt die Collector's Edition für euch infrage?