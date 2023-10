Mensch, Gale. Ein kleines Missgeschick und der Zauberer steht in der Unterhose da.

Baldur's Gate 3 ist einfach immer wieder für eine Überraschung gut: Mal merken wir, dass wir eine Situation mit cleveren Tricks lösen können, mal erfahren wir erstaunliche Neuigkeiten über die Figuren, mal werden wir überraschend überfallen. Oder wir stolpern unverhofft über einen halbnackten Magier. So erging es einer Streamerin, die fest im Glauben war, nichts mit Begleiter Gales fehlenden Klamotten zu tun zu haben.

Baldur's Gate 3-Spielerin rätselt über Gales Aufzug

Die Streamerin Katie Peters hat ihre kleine Story in einem TikTok geteilt. Sie beginnt damit, dass die Spielerin im Camp auf Gale trifft und verwundert feststellt, dass dieser nur noch mit einem lilafarbenen Schlüpfer bekleidet ist.

Besonders witzig sieht dieses Outfit dadurch aus, dass er die Unterwäsche mit Hut, Stiefeln und seinem Kampfstab auf dem Rücken kombiniert. Warum das so ist, gibt der Streamerin Rätsel auf. Sie schwört, nichts damit zu tun haben und fragt sich, ob Gale seine Klamotten einfach gegessen hat, weil diese magisch sind. Damit liegt sie schon mal nicht ganz falsch...

Wer den Companion kennt, weiß, dass Gale die seltsame Angewohnheit hat, magische Items zu futtern. Warum das so dringend notwendig ist, verrät er anfangs nicht. Dass er sich allerdings eigenmächtig die Kleider einverleibt, die er am Leib trägt, kommt nicht vor.

Stattdessen fragt er uns nach was zum Knabbern und wir wählen dann oft schweren Herzens beispielsweise Handschuhe oder Stiefel aus, die wir normalerweise hätten verkaufen oder nutzen können.

Genau da liegt auch in diesem Fall das Problem

Katie Peters kann sich wohl zwar wirklich nicht mehr erinnern, aber tatsächlich hat sie versehentlich Gale genau die Robe zum Essen gegeben, die er gerade anhatte.

Das zeigt ein früherer Ausschnitt aus dem Stream. Dabei beschwert sie sich über Gales ständiges Gebettel und weiß nicht so recht, was sie ihm dieses Mal geben soll. In einem Moment der Unaufmerksamkeit wählt sie dabei eben genau das, was der Magier aktuell trägt.

Hier könnt ihr euch den Moment der Erkenntnis noch mal selbst ansehen:

Tatsächlich kann es in Baldur's Gate 3 schnell mal passieren, dass wir Klamotten verkaufen – oder damit Gales knurrenden Magen füllen –, die ein Charakter gerade trägt. Kollegin Rae hat beispielsweise in Baldur's Gate 3 versehentlich die Unterwäsche und Freizeit-Kleidung für's Camp verkauft, die ihre Hauptfigur ausgerüstet hatte.

Das führte dann dazu, dass sie sehr seltsame Zwischensequenzen mit einem nackten Charakter erlebt hat, der eigentlich Klamotten hätte tragen sollen. Die kleine Markierung für ausgerüstete Gegenstände ist ziemlich leicht zu übersehen, auf dem kleinen Bildschirm des Steam Decks natürlich noch leichter.

Zudem spricht das RPG keine Warnung aus, wenn wir solche Fehler begehen. Da alle wichtigen Charaktere über Unterwäsche, Tageskleidung und die Freizeit-Kleidung verfügen, kann es auch mal daueren, bis wir das selbst bemerken. Fast könnte man meinen, da hätten sich die Entwickler*innen hübsch ins Fäustchen gelacht.

Sind euch auch schon mal solche Fehler unterlaufen? Hat Gale schon irgendwas gegessen, das ihr danach gerne wieder zurückgehabt hättet?