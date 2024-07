Baldur's Gate 3-Spieler macht das Dümmste, was man im Spiel tun kann - und wird mit absurd gut versteckter Mini-Quest belohnt

Diese gut in den Systemen des Spiels versteckte Mini-Quest dürften die Wenigsten von euch kennen.

Inzwischen ist es knapp ein Jahr her, dass Baldur's Gate 3 erschienen ist. Trotzdem wurden bisher noch immer nicht alle Geheimnisse des RPGs aufgedeckt – für eine extrem seltene Cutscene mit Karlach hat ein Fan sogar eine Belohnung von 500 Dollar ausgesetzt.

Der gleiche Fan ist offensichtlich noch nicht fertig damit, das Spiel nach seinen letzten Geheimnissen zu durchpflügen. Jetzt hat er nämlich noch ein paar weitere gut versteckte Inhalte gefunden, indem er die Hauptmission im Spiel sabotiert hat.

Achtung, Spoiler: Wir greifen hier ein paar Inhalte aus dem dritten Akt von Baldur's Gate 3 auf. Seid ihr selbst also noch nicht soweit, lest auf eigene Gefahr weiter.

Fan findet raus, wie viele versteckte Absicherungen es im Spiel gibt

YouTuber Proxy Gate Tactician wollte nämlich wissen was passiert, wenn er die drei Nessersteine an Orten zurücklässt, zu denen er später nicht zurückkehren kann. Diese Items gehören eigentlich zu den wichtigsten im ganzen Spiel, denn ihr braucht sie zwingend, um den Endkampf bestreiten zu können.

Folglich könnt ihr sie normalerweise eigentlich nicht verlieren – auch wenn Fans schon vor Monaten einen Weg gefunden haben, das zu umgehen und dafür mit einer versteckten Game Over-Sequenz belohnt (oder besser gesagt bestraft) wurden:

Proxy Gate Tactician hat das aber noch nicht gereicht. Er hat sich die Nessersteine geschnappt und sie an Orten "verloren", die wir nur einmal im Spiel besuchen können – wie etwa dem Unterwassergefängnis "Eiserner Thron".

Tatsächlich bekommt er beim Verlassen des Gefängnisses nicht einfach wie bei der anderen Methode ein Game Over-Ende serviert. Stattdessen denkt sich das Spiel einige kreative Wege aus, um ihm die wichtigen Gegenstände doch noch irgendwie zurückzugeben:

So könnt ihr an den Docks von Baldur's Tor einige Sahuagin besiegen. Habt ihr die Nessersteine vorab "verloren", tragen die Feinde sie als Beute bei sich. Habt ihr die Sahuagin vorher schon getötet, könnt ihr die Steine stattdessen 5 Meter entfernt von einem Fischer namens Old Troutman für drei Gold pro Stück kaufen.

Proxy Gate Tactician geht aber noch einen Schritt weiter und tötet auch den armen unschuldigen Fischer, bevor er die Steine zurücklässt. Und siehe da: Jetzt sind sie in einem toten Fisch bei den Docks zu finden.

Ähnlich sieht es bei der Stahlwache aus, wo er die Steine im Inneren ablegt, ehe er die Fabrik in die Luft jagt. Das Spiel schmeißt ihm im Gegenzug einen neuen Kampf entgegen, bei dem er einige Kobolde besiegen muss. Dafür hat er fünf Runden Zeit, ehe sie mit den Nessersteinen im Gepäck flüchten und er den Game Over-Bildschirm serviert bekommt.

Selbst wenn der YouTuber die Steine am Ende von Akt 2 in der Astralebene zurücklässt, packt der Imperator sie uns in Akt 3 einfach passiv-agressiv ins Lager.

Es scheint also ganz so, als hätte das Spiel auf jede Idee des Fans eine Antwort. Einen Ort, den die Entwickler*innen nicht bedacht haben, findet Proxy Gate Tactician dann aber doch: Wenn ihr den Dschinn auf dem Jahrmarkt in Akt 3 überlistet, schickt er euch in eine Art Dinoland.

Lässt er die Steine hier zurück und verlässt die Dimension, gibt es tatsächlich keinen Weg, sie zurückzubekommen. Nicht einmal die Game Over-Sequenz bekommt er. Der Youtuber hat es also tatsächlich geschafft, etwas zu finden, was Larian nicht bedacht hat – dafür musste er sich nur den Spielstand versauen. Das Ende der Story kann er jetzt nämlich nicht mehr erleben.

Was war euer Moment im Spiel, in dem ihr euch gedacht habt: "Das hat Larian auch bedacht?"