Baldur's Gate 3 versteckt eine Super-Waffe in einem geheimen Dinoland - und sie ist perfekt für einen eurer Companions

Karlach wird mit dieser Waffe richtig stark.

In der Welt von Baldur's Gate 3 lässt sich schnell mal was übersehen. Abseits der Hauptmissionen sind an allen Ecken und Enden Geheimnisse versteckt, die ihr manchmal nur entdeckt, wenn ihr sehr aufmerksam seid und auch noch die passenden Fähigkeiten mitbringt. Dazu gehört auch eine richtig starke Akt 3-Waffe, die sich in einem verborgenen Areal versteckt. Wir können euch wärmstens empfehlen, euch sie zu schnappen, denn sie passt perfekt zu einem von uns vorgeschlagenen Begleiter-Build.

Spoiler-Warnung: Wir spoilern hier eine NPC-Interaktion und ein geheimes Areal, halten uns dabei aber so vage wie möglich.

Das ist die legendäre Waffe

Darum geht es: Beim Dreizack Nyrulna handelt es sich um eine legendäre Waffe, die perfekt für den Barbaren-Build von Karlach ist, den wir euch in folgendem Guide empfehlen:

Die Waffe ist in Sachen Schaden und Schadensarten sehr gut und kehrt außerdem durch die Zephirverbindung immer wieder in die Hand der Trägerin oder des Trägers zurück. Ihr könnt auch nicht gezwungen werden, sie fallenzulassen. Was den Schaden angeht, so kombiniert Nyrulna W8-Stichschaden, 2 Punkte Säureschaden und dazu noch W6-Schallschaden.

Hier könnt ihr euch das Ganze mal im Detail anschauen.

Falls euch das noch nicht reicht: Der Dreizack hat dazu noch eine +3 Verzauberung und erhöht die Bewegungsrate um drei Meter. Sie erleuchtet außerdem den Umkreis.

So schnappt ihr euch Nyrulna

Die Waffe könnt ihr in Akt 3 über einen charakterlich besonders schwierigen NPC besorgen, der auch noch für ganz andere Zwischenfälle sorgen kann. Die Rede ist von Zirkus-Dschinn, namens Akabi, der das Glücksrad dreht. Um von ihm ins versteckte Areal befördert zu werden, müsst ihr aber genau richtig vorgehen.

Der fiese Dschinn hat was dagegen, dass ihr den Hauptgewinn abstaubt und schummelt darum mit dem Zauber "Magierhand". Das müsst ihr ihm zunächst mal austreiben. Dafür müsst ihr ihm den "Dschinni Ring" stehlen. Das klappt wie gewöhnlich mit Schurken und Diebeswerkzeug und wird mit den üblichen Hilfsmitteln noch leichter, beispielsweise, indem ihr euch unsichtbar macht.

Jetzt kann Akabi nicht mehr mit dem Zauber schummeln. Das gibt euch die Möglichkeit, selber am Rad zu drehen (wählt die Option im Dialog) und den Hauptgewinn abzustauben; eigentlich. So richtig gönnt euch der Dschinn den Sieg nämlich nicht. Es entsteht ein Streit, bei dem ihr ihn als Versager beleidigen könnt.

3:25 Baldur's Gate 3 - Dieses witzige Video zum Launch des RPGs müsst ihr gesehen haben

Das macht Akabi so wütend, dass er euch wegzaubert - aber eben genau an den Ort eurer Begierde, in das Geheimareal. Im Dinoland könnt ihr entweder leise vorgehen oder euch durchkämpfen. Jedenfalls winkt am Ende die Truhe, in der Nyrulna steckt. Ganz so leicht lässt die sich aber nicht öffnen, weil ihr noch die Probe auf Fingerfertigkeit (20) bestehen müsst.

Dann habt ihr aber den legendären Dreizack in euren Händen und könnt noch dazu mit dem Portal direkt zurückreisen.

Habt ihr Akabi schon kennengelernt und könnt ihr den Dreizack für Karlach brauchen?