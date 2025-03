Fans von Baldur's Gate 3 wollen schon lange einen ganz bestimmten Charakter romancen - eine Mod schafft endlich Abhilfe

Raphael zeigt sich mit dieser noch in Entwicklung befindlichen Mod auf neue Art und Weise am Charakter des Spielenden interessiert.

An Romanzen mangelt es Baldur's Gate 3 nicht, aber ein spezieller Charakter mit einem ziemlich großen Ego gehört bisher nicht zu dieser illustren Gruppe an NPCs: Raphael, das Teufelchen persönlich. Eine Mod will das ändern – und ihr könnt sie direkt testen.

Wir erklären euch die Grundlagen und was ihr unbedingt beachten solltet.

Teuflische Liebe

Der Modder foundatlantis hat seine Erweiterung mit dem Namen „Lanceboard - Raphael Romance Route - Part 1 BETA“ auf Nexusmods zum kostenlosen Download bereitgestellt. Aktuell gibt es diese aber nur für die PC-Version, da sie die vorherige Installation des Script Extenders voraussetzt.

Inhaltlicher Kern ist der Beginn einer Beziehung mit Raphael, die sich derzeit noch ausschließlich in einem extra gebauten Bereich abspielt. Jenen erreicht ihr per Teleport über ein Item. Dort könnt ihr euch umsehen, etliche Easter Eggs entdecken und unvertonte Dialoge mit dem Teufel führen, um einander eingehender kennenzulernen.

Das Fan-Addon befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Es ist der erste von drei geplanten Teilen. Der Modder will mit diesem ersten Part wichtige Grundlagen testen. Er weist deshalb extra darauf hin, dass ihr die Mod bitte nicht in Spieldurchläufen nutzt, „die euch wichtig sind“. Speichert auf alle Fälle ab und benennt das Save eindeutig als Backup, ehe ihr erstmals mit installierter Mod zockt.

Nichtsdestotrotz steckt bereits einiges an Mühe in den Gesprächen: Diese enthalten einige einzigartige Optionen für Klasse, Herkunft und Volk. Die meisten einzigartigen Inhalten sind laut foundalantis für Wyll und Gale, gefolgt von Karlach und Astarion verfügbar. Allgemein soll der Dialogbaum schon ziemlich umfangreich sein.

Wie und wo starte ich die Mod? Im ersten Akt bekommt ihr noch nichts von dem neuen Inhalt mit – alles läuft wie gewohnt. Erst in Akt 2, wenn ihr in der Taverne „Das letzte Licht“ auf Raphael und Mol trefft, habt ihr die Chance, euren Charme zu nutzen. Zuvor muss Mol das bei eurer Ankunft laufende Spiel aber gewinnen.

Ihr erhaltet dann nämlich eine kleine Figur, mit der ihr ein Portal öffnen könnt – aktuell aber nur außerhalb des Lagers. Nutzt den Mini-Schlüssel zu Raphaels-Höllen-Palast also zum Beispiel einfach nahe der Gaststätte.

Taugt die Mod schon etwas?

Auf alle Fälle liest sich das Feedback in den Kommentaren auf der Modseite bisher sehr positiv. Zum Beispiel freut sich Avendara sehr: "Ich wollte schon seit Start des Early Access, dass Raphael eine Romanzen-Option wird und endlich sind meine Träume wahr geworden!"

Auch sonst erhält der noch längst nicht fertige und polierte Inhalt Lob für seine Qualität: Illucien schreibt auf Nexusmods: "Oh mein Gott, ich liebe, liebe, liebe diesen Mod jetzt schon. Die Arbeit, die du hineingesteckt hast, ist so deutlich sichtbar und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie gut du ihn im Laufe der Zeit verfeinerst!"

Auch Larian selbst kann sich als Schöpfer-Studie des bereits legendären Rollenspiels für Mods begeistern – und dabei müssen diese nichtmal bierernst gemeint sein. Die Entwickler empfehlen euch zum Beispiel diese fünf speziellen Modifikationen, die durch Albernheit glänzen.

Was haltet ihr von solchen Mods? Reizt euch die Fantasie eines Stelldicheins mit Raphael? Oder erschaudert ihr eher und haltet ihn genauso weit von euch weg, wie vielleicht im späteren Verlauf eine andere ihm ... ähnliche Figur? Wen im Spiel würdet ihr am liebsten beim nächsten Durchgang endlich mal näher kennenlernen? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentarsektion.