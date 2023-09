Baldur's Gate 3-Macher verraten witzigen Kopf-ab-Trick, den sie genutzt haben, um einen bestimmen Zauber zu ermöglichen

In Baldur's Gate 3 gibt es den Zauberspruch Mit Toten sprechen, aber der hätte Probleme bereiten können.

In einem Interview erklärt der Baldur's Gate 3-Director und Larian Studios-Chef Swen Vincke, wie wichtig es gewesen sei, dass ihr RPG seine Versprechen einhält. Es gibt die Möglichkeit, mit Tieren zu sprechen, also muss das auch mit allen Tieren funktionieren. Dasselbe gilt natürlich für den Zauber "Mit Toten sprechen" – allerdings existieren hier Ausnahmen und ein Trick, der extra genutzt wurde, um das zu umgehen und Enttäuschungen zu vermeiden.

Baldur's Gate 3: Damit ihr mit Toten sprechen könnt, musste Larian eine Menge Figuren kopflos machen

Ja, das geht! In Baldur's Gate 3 existieren schier unendliche Möglichkeiten und viele davon eröffnet der Spruch "Mit Toten sprechen". Allerdings gelten dabei bestimmte Regeln: Leichen wollen nicht mit ihren Mördern kommunizieren, ihr dürft ihnen jeweils immer nur fünf Fragen stellen und Leichen ohne Kopf können wenig überraschend nicht sprechen.

Kurioser Kopf-Ab-Trick: Genau dieser Umstand wurde in Baldur's Gate 3 gewissermaßen als Cheat genutzt. Es gibt dementsprechend wirklich viele Tote im Spiel, die enthauptet wurden – einfach damit die Spieler*innen nicht mit ihnen reden können und das Entwicklerstudio sich ein bisschen Arbeit spart.

Angesichts des gigantischen Umfangs und der unzähligen Varitationen, die Baldur's Gate 3 ermöglicht, ein äußerst nachvollziehbares Bedürfnis.

Immerhin können wir zum Beispiel eben mit wirklich allen Tieren sprechen und jede einzelne Charakter-Subklasse hat eigene, exklusive Szenen und Reaktionen im Spiel, die anderen vorenthalten bleiben.

Laut Swen Vincke sei genau damit ein ganzes Team beschäftigt gewesen: Sicherzustellen, dass es in Baldur's Gate 3 für jeden einzelnen möglichen Charakter, den wir spielen können, auch wirklich speziell auf diese Subklasse zugeschnittene Inhalte gibt. Ein Aufwand, der seinesgleichen suchen dürfte – und der sich auszahlt, wenn wir auf Test-Wertungen oder Fanstimmen zu BG3 schauen.

Das und noch sehr viel mehr könnt ihr euch hier in diesem Dungeons & Dragons-Interview mit dem Baldur's Gate 3-Macher anschauen:

In dem Interview werden noch einige andere coole Details zur Entwicklung verraten: Eigentlich war zum Beispiel geplant, auch den Zauberspruch "Magie bannen" in Baldur's Gate 3 einzubauen. Aber es gibt so viele magische Effekte überall im Spiel, dass allein die Vorstellung, alle Möglichkeiten zu berücksichtigen, bei den Entwickler*innen für Kopfschmerzen gesorgt habe. Letzten Endes wurde sich dann dagegen entschieden.

Wie denkt ihr über solche Tricks und was ist euer Highlight aus dem Interview?