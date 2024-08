'Es hätte euch gefallen': Baldur's Gate 4 war bei Larian bereits in Entwicklung und teils spielbar - wurde aber aus gutem Grund eingestellt

Baldur's Gate 3 hätte beinahe einen DLC oder eine Fortsetzung von Larian bekommen, ehe es anders kam.

Bei dem gigantischen Erfolg von Baldur's Gate 3 ist es nicht verwunderlich, dass Fans und IP-Besitzer Hasbro sich gleichermaßen einen Nachfolger wünschen. BG3-Entwickler Larian hat allerdings bereits vor einigen Monaten deutlich gemacht, dass der nicht von ihnen kommen wird.

Dabei hat das Studio sogar bereits an Baldur's Gate 4 gearbeitet und teilweise spielbare Abschnitte fertig gestellt. Letztlich hat sich das Studio aber aus gutem Grund entschieden, das Projekt einzustellen.

In einem Interview mit PC Gamer haben Larian CEO Swen Vincke und Writing Director Adam Smith unter anderem enthüllt, dass Larian ursprünglich weiter an der Baldur's Gate-Reihe arbeiten wollte und das sogar getan hat.

Wie Vincke erklärt, war das Team nach dem langen Entwicklungsprozess von Baldur's Gate 3 emotional erschöpft und habe deshalb zuerst den "einfachen" Weg mit einem DLC oder Nachfolger gewählt:

"Wenn etwas super erfolgreich ist, fragt dich natürlich jeder: 'Wann macht ihr den nächsten Teil?' Und wenn du als Entwickler aus deiner miserablen Höhle kommst, in der du viele, viele Stunden verbracht hast, während du dein Projekt beendest, bist du verletzlich.

[...] Du bist also anfälliger dafür, das Offensichtliche zu tun, was in diesem Fall bedeutet, ein Add-on oder Standalone-Add-on zu machen oder anzufangen, an einem Nachfolger zu arbeiten, weil das der einfachste Weg ist.

Und wir haben tatsächlich angefangen, das zu machen, immerhin haben wir die Engine bereits, wir haben alles da, wir müssen nur noch zusätzliche Levels hinzufügen oder ein paar neue Geschichten bauen – wie schwer kann das sein? Es war etwas, das euch allen gefallen hätte, glaube ich. Ich bin mir sogar sicher."