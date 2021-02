Bang-On Balls: Chronicles - Die Countryballs sind los [Anzeige]

Was ist Bang-On Balls: Chronicles?

Bang-On Balls: Chronicles rollt auf die Bühne! Ein 3D-Plattformer, der laut Entwickler Exit Plan Games von den besten Spielen des Genres inspiriert ist, darunter Spiele mit italienischen Klempnern, blauen Igeln oder einem Bären mit Vogel im Rucksack. Wer die Anspielungen versteht, weiß bereits ungefähr, was auf einen zukommt. Spaßiges Gehüpfe durch wunderschöne Level, mit einer gehörigen Portion Satire.

Holt euch jetzt Bang-On Balls: Chronicles auf Steam und spielt am 3. März direkt los!

Als runder Ball, denn ihr nach Lust und Laune anpassen könnt, spielt ihr in Bang-On Balls: Chronicles zahlreiche historische Szenarien nach, die nicht unbedingt geschichtlich Akkurat, aber dafür umso witziger sind. Dabei spring und hüpft ihr durch die Level, bekämpft andere Bälle mit Ramm- und Sprung-Angriffen und erkundet die unterschiedlichen Epochen.

Was ist so besonders an Bang-On Balls?

Bang-On Balls ist ein witziger Plattformer, der sich nicht allzu ernst nimmt. Kein Wunder, sind die Hauptprotagonisten schließlich auch kleine runde Bälle, die dem beliebten Countryball-Meme nachempfunden sind. Entsprechend viele Anspielungen, Easter Eggs und witzige Momente sind in den unterschiedlichen Leveln versteckt. Wer auf albernen Humor und Slapstick steht, für den ist Bang-On Balls: Chronicles genau das richtige.

Zusätzlich dazu bietet Bang-On Balls: Chronicles auch einen Multiplayer-Modus. Insgesamt vier Spieler können sich zusammentun und mit ihren Bällen gemeinsam durch die Level hüpfen, spezielle Challenges absolvieren und sich natürlich gegenseitig ordentlich das Leben zur Hölle machen.

Alle Infos zum Spiel bekommt ihr direkt auf der offiziellen Webseite von Bang-On Balls: Chronicles, direkt auf Steam oder ihr folgt dem Spiel einfach auf Twitter.

Wann erscheint das Spiel?

Bang-On Balls: Chronicles erscheint bereits am 3. März 2021 auf Steam. Nach dem offiziellen Release will Entwickler Exit Plan Games aber dennoch weiter an dem Titel arbeiten. In regelmäßigen Abständen sollen noch weitere Kostüme, Waffen, Accessoires aber auch Features und neue Maps für die Bälle dazukommen.

