Rocksteady Games dürften die meisten von Euch durch Batman: Arkham Asylum und dessen Nachfolger kennen. Seit geraumer Zeit ranken sich diverse Gerüchte um den Entwickler und Fans fragen sich, woran das Studio momentan arbeitet. Ist es ein Superman-Spiel, geht es um die Justice League oder die Suicide Squad?

Das neueste Gerücht besagt, dass sich das nächste DC Comics-Spiel von Rocksteady um die Outlaws dreht und diese Woche enthüllt wird. Aber der Leak scheint nicht zu stimmen, es ist wohl nur ein Fake.

Neues DC Comics-Spiel Outlaws sollte angeblich diese Woche enthüllt werden

Was hat das Gerücht besagt? In dem neuen angeblichen Leak hieß es, Outlaws werde noch diese Woche enthüllt, und zwar am 26. April. Es sollte das nächste DC Comics-Spiel werden und möglicherweise von Rocksteady kommen.

Titel & (Fake-)Artwork: Auf dem vermeintlichen Bild zum Spiel war offenbar die Skyline von Gotham City zu sehen. Der Titel sollte wohl darauf hindeuten, dass es sich um ein Spiel zu den Red Hood & die Outlaws-Comics handeln würde.

Rumor: New DC Comics game Outlaws to be revealed on Friday (Rocksteady's game) pic.twitter.com/KpZEj4Iahq — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) April 22, 2019

Rocksteady-Spiel Outlaws war wohl nur ein Fake

Alles nur geklaut: Das angebliche Artwork sorgt nun allerdings auch dafür, dass der Leak offenbar als Fake entlarvt werden konnte. Der Hintergrund wurde wohl einfach aus einem Bild geklaut, das ein Künstler auf seinem Art Station-Account präsentiert.

NEVERMIND



Outlaws is fake. The background is stolen from someone's artstation https://t.co/AljEFBlfxs pic.twitter.com/SUJVVTcgYM — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) April 23, 2019

Gotham City in der Unreal Engine 4: Dmitry Wittmann zeigt auf seinem Art Station-Konto unter anderem einige Bilder von Gotham City. Er hat die Stadt mit Hilfe der Unreal Engine 4 dargestellt und auch ein Video dazu veröffentlicht.

Aber was kommt denn dann als nächstes DC Comics-Spiel?

Die Gerüchte rund um das nächste Rocksteady-Spiel halten sich hartnäckig und sind vielfältig:

Rocksteady dementiert Arbeit an Superman-Spiel

Jason Schreier hält alle Gerüchte für "Bullshit"

Es soll sich um eine Superhelden-Truppe drehen

drehen Steht aber angeblich nicht mit Batman in Verbindung

Justice League & Suicide Squad sind es wohl auch nicht

Währenddessen gibt es auch Gerüchte, die sich um ein neues Batman-Spiel drehen, das nicht von Rocksteady kommt. Warner Bros Montreal könnte an einem Titel arbeiten, der möglicherweise Batman: Court of Owls heißt.

Wie hättet ihr ein Outlaws-Spiel gefunden? Was erhofft ihr euch von Rocksteady und glaubt ihr an Court of Owls?

