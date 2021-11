Battlefield 2042: Dank Portal könnt ihr jetzt schon Battle Royale spielen

Eigentlich hat Battlefield 2042 keinen Battle Royale-Modus. Die Entwickler*innen haben im Vorfeld auch erklärt, dass mit dem Baukasten des Portal-Modus kein entsprechender Spielmodus gebaut werden könnte. Aber das scheint nicht so wirklich zu stimmen, denn ein Fan hat sich jetzt trotzdem einfach selbst einen Battle Royale-Modus innerhalb von Battlefield 2042 gebastelt. Der nutzt zwar einige clevere Workarounds, funktioniert aber überraschend gut und umfangreich. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, wie schnell das BR entwickelt wurde.

Battlefield 2042 hat jetzt doch ein Battle Royale, obwohl das eigentlich nicht gehen soll

Darum geht's: Der Portal-Modus von Battlefield 2042 lässt euch eigene Map-, Spielmodus- und Waffen-Kombinationen zusammensetzen. Ihr könnt also theoretisch mit modernen Waffen und Specialists aus BF 2042 auf Battlefield 1- oder Battlefield 1942-Karten spielen. Aber laut den Entwickler*innen reichen die Tools nicht aus, um einen eigenen Battle Royale-Modus zu bauen.

Fan baut eigenes BR: Das alles hält Redditor chbmg allerdings nicht davon ab, trotzdem ein eigenes Battle Royale mit Hilfe des Portal-Modus zu verwirklichen. Der inoffizielle BR-Modus heißt in Anlehnung an Call of Duty: Warzone einfach Warfield 100 und funktioniert tatsächlich fast genauso wie die Konkurrenz.

So sieht das Ganze dann aus:

So läuft Warfield 100 ab: Wir hüpfen mit einem Fallschirm über einer großen Map ab und ein Kreis grenzt den spielbaren Bereich immer stärker ein. Stehen wir außerhalb, verlieren wir Energie. Auch das Gulag hat es in den BR-Modus geschafft und eine Pre-Lobby existiert ebenfalls.

Wir starten nur mit einer Handfeuerwaffe und einer Granate. Um mehr Loot zu bekommen, müssen wir durch die Gegend laufen und welchen finden. Hier setzen allerdings die Workarounds ein: Eigentlich erlaubt es Portal nicht, dass wir Loot einsammeln können. Darum ist der in Warfield 100 eigentlich unsichtbar, wird allerdings mit einem Hinweis im HUD angezeigt. Steht dort "On Loot", müssen wir uns dreimal ducken, um ihn aufzuheben.

Bots gibt es auch, falls sich nicht genug Spieler*innen für eine Runde mit 100 Menschen finden. Die Bots sind allerdings nicht dazu in der Lage, den Loot-Workaround zu nutzen und bekommen darum eine zufällige Waffe, mit der sie euch ans Leder wollen. Das Gulag gibt euch im Battlefield 2042-Battle Royale ganze drei Mal die Möglichkeit, einen Respawn zu erspielen, und zwar mit steigender Schwierigkeit. Beim vierten Mal seid ihr ganz raus.

Derartige Fan-Projekte zeigen, wie sinnvoll die Implementation des Portal-Modus' in Battlefield 2042 ist. Das mag zwar alles noch nicht perfekt funktionieren, aber wer will, kann sich ordentlich mit den Werkzeugen austoben und der eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Wir sind gespannt, was die Spieler*innen darin noch alles basteln.

Wie findet ihr Portal? Habt ihr den Battle Royale-Modus Warfield 100 schon ausprobiert?