Battlefield 5 erscheint am 19. Oktober dieses Jahres. Bisher konnte in der Alpha allerdings nur eine Map gespielt werden, im Enthüllungs-Trailer gab es eine zweite zu sehen. Möglicherweise stehen jetzt insgesamt schon sechs Karten fest. Ein Bild, das der YouTuber Mashed8 veröffentlicht hat, soll Aufschluss über weitere Maps geben, die zum Launch spielbar sein sollen.

Bild zeigt 3 Grand Operations mit Modi & Maps

Das Bild soll von einem EA Gamechanger-Meeting mit DICE stammen. Es wurde bereits veröffentlicht, bevor die Port of Narvik-Karte auf der EA Play 2018 enthüllt wurde. Die Ankündigung hat sich also bestätigt, was auch die restlichen Angaben recht glaubwürdig macht.

Die chronologische Reihenfolge sowie die beiden angekündigten Launch-Fraktionen (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nazi-Deutschland) würden ebenfalls passen.

Holland, Norwegen & Afrika

Zu Beginn soll es drei Grand Operations geben, eine in Norwegen, eine in Holland und eine in Afrika. Die Modi und Maps zu den einzelnen Operationen scheinen ebenfalls festzustehen. Jede der Operationen verfügt über zwei Maps, die sich auf die drei bis vier Tage der Grand Operations verteilen.

Einzelne Modi & Maps

In Norwegen gibt es Port of Narvik und Fjell 457. In Holland heißen die Maps offenbar Rotterdam 1 und Devastation. Das könnte darauf hindeuten, dass wir Rotterdam vor und nach dem Bombardement der Nazis zu Gesicht bekommen. Afrika teilt sich in Halfaya Pass (in Ägypten) und Foxhunt, also Fuchsjagd auf.

Insbesondere letztere Karte verdient offenbar besondere Aufmerksamkeit: Sollte sich dieser vermeintliche Leak bewahrheiten, bekommen wir es hier nämlich mit zwei noch unbekannten, neuen Modi zu tun. Ansonsten gibt es bereits angekündigte oder bekannte Modi wie Breakthrough, Airborne, Frontlines und noch einige andere zu sehen.

Zum Launch sollen zehn Maps in Battlefield 5 spielbar sein. Davon scheinen diesem Bild zufolge dann bereits sechs festzustehen. Eine weitere Map dürfte ihre Inspiration aus Battlefield 1942 beziehen, möglicherweise feiern auch gleich mehrere Karten ein Revival.

Considering my fav BF game is 1942. I´ll leave it at that. — Aleksander Grøndal (@Alekssg) May 24, 2018

Battlefield 5

3 neue Multiplayer-Modi zum Launch

