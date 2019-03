Battlefield 5 - Roadmap teasert Kämpfe im pazifischen Raum an

Nach dem neuen Battle-Royale-Modus Firestorm wird es in Battlefield 5 in den Pazifik gehen. Das teasert zumindest die offizielle Roadmap für das fünfte Kapitel von Tides of War an, das im Herbst dieses Jahres erscheinen soll.

Diese hat EA jetzt aktualisiert. Das Studio nennt Details zu den nächsten zwei Kapiteln und gibt bereits einen Titel und eine kurze Beschreibung für das fünfte. Die deuten darauf hin, dass noch in diesem Jahr Kämpfe gegen Japan in dem Multiplayer-Shooter starten werden.

So geht es mit Battlefield 5 weiter

Das dritte Kapitel Trial by Fire startet offiziell erst am 28. März, bereits morgen, am 25., gibt es jedoch bereits den ersten neuen Inhalt: Den Battle-Royale-Modus Firestorm.

Später folgen dann eine weitere Map noch ein neuer Spielmodus und neue Koop-Missionen. Im Juni kommt schließlich Defying the Odds mit zwei neuen Karten.

28. März - Juni: Kapitel 3 Trial by Fire

25. März - Battle Royale: Firestorm

April - Neue Missionen für Combined Arms

Mai - Neue Karte Mercury

Juni - Neuer Modus: Outpost

Battlefield 5: Firestorm - Screenshots aus dem Battle Royale ansehen

Ab Juni: Kapitel 4 Defying the Odds

Neue Spielmodi

Neue Karte: Marita

Neue Karte: Urban Combat

Tides of War - Kapitel 5: Awakening the Giant

Das für Herbst angekündigt Kapitel hört auf den Namen Awakening the Giant und verspricht, dass ihr eine Invasion in einem komplett neuen Kriegsschauplatz erleben werdet. Ihr sollt euch zudem nicht nur auf Land und Luftgefechte einstellen, sondern auch auf Seeschlachten.

Weiter soll der Titel eine Anspielung auf das Zitat des japanischen Admirals Isoroku Yamamoto sein, der den Angriff auf Pearl Harbor mit den Worten "Ich befürchte, dass wir damit nur einen schlafenden Giganten geweckt und mit Entschlossenheit gefüllt haben." kommentiert haben soll. Zwar gibt es keine Nachweise, dass dieses Zitat tatsächlich von ihm stammt, allerdings äußert sein Charakter diese Worte im Film Tora! Tora! Tora!" von 1970, wodurch es Ruhm erlangte.