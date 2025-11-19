Battlefield 6: Auf der Eastwood-Map könnt ihr ein witziges Breaking Bad-Easter Egg finden - habt ihr es schon entdeckt?

Seit dieser Woche könnt ihr in Battlefield 6 eine neue Map unsicher machen. Eastwood – so der Name der Karte – wurde eindeutig von Kalifonien inspiriert, ihr ballert euch hier nämlich durch ein schickes Villenviertel mit Pools und einem Golfplatz.
Und wer die Augen aufhält, kann dort ein witziges Breaking Bad-Easter Egg entdecken. Auf einem Garagendach im westlichen Teil der Karte liegt nämlich eine Pizza, die sich leicht übersehen lässt.
Eine Pizza Salami aufs Garagendach, bitte!
Der runde Leckerbissen ist eine Referenz an eine berühmte Szene aus "Caballo sin Nombre", der zweiten Folge der dritten Staffel aus der Erfolgsserie rund um Chemiker Walter White, der zum Drogenbaron aufsteigt. Darin wirft White-Darsteller Bryan Cranston aus Wut eine komplette Pizza auf das Garagendach seines Hauses.
Cranston benötigte für dieses Kunststück übrigens nur einen Take. Die Szene erlangte Kultstatus und wurde zu einem Internet-Meme (via wikipedia.de). Das führte wiederum dazu, dass hunderte Fans zum Drehort pilgerten und teilweise selbst Pizzen auf das Dach warfen. Die Besitzerin war davon so genervt, dass sie Anfang 2025 das Haus verkaufte.
Falls ihr die Battlefield 6-Variante der Pizza auf dem Dach selbst bestaunen wollt, müsst ihr dafür in den südwestlichen Teil der Eastwood-Karte gehen und dort das Haus suchen, das auf dem Bild unten markiert ist. Einen Video-Guide dazu findet ihr auf dem YouTube-Kanal von DANNYonPC.
Nicht das einzige Easter Egg auf Eastwood
Wie in den Kommentaren unter dem oben eingebundenen X-Post angemerkt wird, ist das Breaking Bad-Easter Egg nicht die einzige Serien- bzw. Filmreferenz, die ihr auf Eastwood entdecken könnt. In einer Garage versteckt sich beispielsweise ein Dreirad, das vermutlich nicht nur zufällig an das aus dem Stanley Kubrick Horrorklassiker The Shining erinnert.
Battlefield 6 ist am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erschienen. Aktuell befindet sich der Shooter in Season 1, die Eastwood-Karte kam im Rahmen der zweiten Phase der Season dazu.
Am 9. Dezember folgt dann die dritte Phase mit dem Titel "Winter-Offensive". Dieses Update bringt keine komplett neue Karte ins Spiel, modifiziert aber bestehende mit Eis- und Schnee. In der Ice Lock-Spielvariante muss man darauf achten, dass die eigene Körpertemperatur nicht zu tief sinkt.
Habt ihr noch weitere Easter Eggs auf Eastwood gefunden?
