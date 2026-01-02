Hat Battlefield 6 ein Masken-Design von Call of Duty kopiert? Fans fällt frappierende Ähnlichkeit auf

Battlefield 6 ist seit Oktober 2025 erhältlich - Anfang 2026 gibt es Entrüstung über eine vermeintliche Skin-Kopie.

In Battlefield 6 könnt ihr eure Soldaten mit diversen Skins und Uniformen ausrüsten, die Auswahl wurde durch mehrere Content-Drops bereits erweitert. Einer der aktuellsten Neuzugänge sorgt derzeit allerdings für einen Aufschrei in der Community – denn dessen Design ähnelt frappierend einem von der Battlefield-Konkurrenzserie Call of Duty.

Worum geht es genau? Einigen Fans auf Reddit und der Seite Insider Gaming ist aufgefallen, dass das Design der jüngst veröffentlichen "Objective Ace"-Maske in vielen Punkten der markanten Maske ähnelt, die Activision im Jahr 2013 für Call of Duty: Ghosts nutzte.

Hier sind die beiden Bilder im Vergleich:

Links die Objective Ace-Maske, rechts das CoD: Ghosts-Artwork. (Bildquelle: insider-gaming.com)

Insbesondere drei Details machen stutzig

Auffällig sind dabei laut der Community vor allem die Ähnlichkeiten von drei markanten Elementen:

Der "Riss", der sich im unteren Bereich quer über die Maske zieht

Die kleine dunkle "Delle" über dem rechten Auge

Die "Spitzen" am unteren Ende der Maske

Nur ein Zufall? Die Community glaubt nicht daran. Vielmehr werden Plagiats- und KI-Vorwürfe laut, grundsätzlich kommt das Design aus diesen Gründen gar nicht gut an. Reddit-User SoleBrothaV2 nennt die Veröffentlichung gar einen "verdammt dummen Schachzug" (Quelle).

Hintergrund ist, dass es schon bei diversen Map-Nachbauten im Portal-Modus Stress mit Activision gegeben hatte, weil diese sehr stark Call of Duty-Karten ähnelten. Wie in den Kommentaren auf Reddit zu entnehmen ist, existieren die Maps zwar immer noch, allerdings wurden die Beschreibungstexte angepasst.

Ob die aktuellen Vorwürfe Auswirkungen auf die Verfügbarkeit oder das Design der Objective Ace-Maske haben wird, bleibt abzuwarten. Wir erwarten in jedem Fall eine Anpassung – wie EA es unter anderem im vergangenen Monat auch mit dem umstrittenen Wicked Grin-Skin getan hat.

16:23 Der Battlefield 6-Multiplayer ist klasse - aber er treibt uns auch zur Weißglut

Autoplay

Battlefield 6 ist am 10. Oktober 2026 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erschienen. Fans und Kritiken feierten den Titel für seine Rückkehr zu den alten Battlefield-Prinzipien der Reihe, die vor allem den Multiplayer zu einem echten Highlight machen.

Aktuell befindet sich der Shooter in der dritten Phase von Season 1. Wann die zweite Content-Season starten wird, ist noch nicht bekannt.

Was sagt ihr zu den aktuellen Vorwürfen? Hat EA die Maske dreist kopiert oder handelt es sich um einen Zufall?