Battlefield 6-Spieler bekommt von EA eigenen, personalisierten Goldbarren geschenkt – weil er einen Rekord im Spiel gebrochen hatte

Eines der Kernelemente der Battlefield-Serie ist die zerstörbare Umgebung der Karten. Nachdem vergangene Teile davon ein wenig abgekehrt waren, machte es sich der aktuelle Ableger wieder zur Aufgabe, euch so viel wie möglich kaputt ballern zu lassen.
Mit Erfolg: Auch wegen dieses Features gilt Battlefield 6 als einer der großen Shooter-Erfolge des Jahres. Zur Feier ließ sich Publisher Electronic Arts einen Wettbewerb einfallen, bei dem Spieler*innen einen 30-sekündigen Clip hochladen konnten, in dem so viel Schaden wie möglich angerichtet wurde. Dieser Wettbewerb hat inzwischen einen Sieger gefunden, der von EA unter anderem mit einem Goldbarren belohnt wurde.
336 Millionen US-Dollar ingame-Schaden
Auf X/Twitter lud der BF6-Spieler "Vusal_Mahmudlu" seinen Clip hoch, in dem zu sehen ist, wie er von einem Kampfjet aus ein weiteres Flugzeug in die Luft jagt. Im Anschluss erleidet ein Hubschrauber das gleiche Schicksal, ehe der Spieler seinen eigenen Jet demoliert.
Wie "Vusal_Mahmudlu" im Battlefield-Subreddit nun mit Stolz zeigt, hat er damit den EA-Wettbewerb für sich entscheiden können.
Als Belohnung gab es von Electronic Arts unter anderem einen Goldbarren mitsamt mehreren Gravuren – die "Schadenssumme" in Höhe von 336 Millionen US-Dollar, der Nutzername sowie ein Autogramm des inzwischen bei einem Unfall verstorbenen BF6-Chefs Vince Zampella sind alle an Bord:
Link zum Reddit-Inhalt
Zudem gibt es ein Schreiben an "Vusal_Mahmudlu", in dem dieser nochmals für seinen "Zerstörungsrekord" geehrt wird.
Kritische Stimmen aus der Community
Die Community feiert die Zerstörung als Highlight des Spiels, das den Geist der Serie einfängt. Dennoch gibt es Skepsis: Viele Nutzer*innen auf Reddit vermuten eine Manipulation des eingereichten Videos, da der Clip in erhöhter Geschwindigkeit abzulaufen scheint. Das Regelwerk verbot Bearbeitungen dieser Natur, sodass sich nicht jeder Fan für "Vusal_Mahmudlu" freut.
Wie viel Zerstörung kriegt ihr innerhalb von 30 Sekunden in Battlefield 6 hin?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.