Cyberpunk 2077 bekommt ein eigenes Sammelkartenspiel mit Charakteren wie Johnny und Judy - und die Edgerunners-Macher sind auch beteiligt

Cyberpunk erhält sein eigenes Sammelkartenspiel. Habt ihr Lust darauf?

Cyberpunk 2077 und Cyberpunk: Edgerunners haben bewiesen, wie viel Potenzial im spannenden Cyberpunk-Universum steckt. Nach zwei Brettspiel-Umsetzungen soll das Franchise deswegen nun auch noch um ein Sammelkartenspiel erweitert werden.

Erste Infos zum Cyberpunk-TCG

Das Videospielmagazin IGN spricht in einem exklusiven Interview mit den Entwickler*innen des neuen Sammelkartenspiels. Über die Spielregeln oder die genauen Inhalte von Cyberpunk: Trading Card Game geben sie dabei wenig bekannt. Stattdessen stellen sie mehr ihre allgemeinen Ziele und die am Spiel arbeitenden Personen vor.

Dazu gehört das frisch gegründete Sammelkartenstudio WeirdCo. Unterstützt werden die Neulinge von CD Projekt Red, mit denen sie eng zusammenarbeiten.

In diesem Trailer könnt ihr erste Karten und die allgemeine Stimmung sehen, an die sich das neue Sammelkartenspiel orientieren soll:

1:22 Cyberpunk 2077 erhält TCG und zeigt erste Karten sowie das Stimmungsbild des neuen Sammelkartenspiels

Damit es nicht bloß zum nächsten 0815-Kartenspiel mit Cyberpunk-Skin wird, haben sich die Entwickler*innen tief auf die Welt eingelassen und eng mit den Animations- beziehungsweise Spielestudios zusammengearbeitet.

Deswegen sollen sowohl die Karten als auch die zugehörigen Spielregeln zur futuristischen Cyberpunk-Welt passen. Dafür haben sich auch mehr als 20 Künstler*innen – darunter vom 2077-Spiel und dem Edgerunners-Anime – an den Designs der Karten beteiligt. Dadurch soll sich alles so originalgetreu und immersiv wie möglich anfühlen.

Beim ersten Set steht vor allem die Welt von Cyberpunk 2077 im Mittelpunkt. Unter anderem tauchen Charaktere wie V, Johnny, Panam, Judy und Adam Smasher auf – einige überraschende Gesichter sollen euch laut den Entwickler*innen ebenfalls erwarten.

Einen genauen Releasetermin hat das neue Sammelkartenspiel noch nicht. Obwohl das erste Set laut Interview weit fortgeschritten zu sein scheint, erscheint im kommenden Jahr erst einmal eine Crowdfunding-Kampagne zum Cyberpunk: Trading Card Game. Spätestens dann dürften wir mehr Details wie die Regeln zum neuen Sammelkartenspiel erfahren.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Bleibt ihr lieber bei den gängigen Sammelkartenspielen von Pokémon oder Magic, oder habt ihr Lust, etwas Neues wie das Cyberpunk-TCG auszuprobieren?