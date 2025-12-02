Battlefield 6 Twitch Drops: Sichert euch jetzt 4 brandneue Gratis-Items, darunter ein Waffenpaket - so einfach geht's

Es sind brandneue Twitch Drops für Battlefield 6 verfügbar. So sichert ihr euch jetzt die neuen Gratis-Items für den EA-Shooter.

Linda Sprenger
02.12.2025 | 15:55 Uhr

Ab sofort sind neue Twitch Drops für Battefield 6 verfügbar. Ab sofort sind neue Twitch Drops für Battefield 6 verfügbar.

Es gibt mal wieder eine frische Ladung an Twitch Drops zur ersten Season des DICE-Shooters Battlefield 6. Wenn ihr ab sofort bestimmte Livestreams auf Twitch schaut, dann könnt ihr euch eine Waffenkonfiguration sowie weitere Cosmetics sichern. Wir haben alle wichtigen Infos für euch (via ea.com).

Battlefield 6 - Neue Twitch Drops vom 02. Dezember 2025: Diese Items bekommt ihr jetzt

Folgende Belohnungen könnt ihr im Rahmen des neuen Drop-Events freischalten:

  • Fahrzeug-Aufkleber "Wette auf den Tod" - 1 Stunde Twitch-Livestreams schauen
  • Waffen-Aufkleber "Tod und Steuern" - 2 Stunden Twitch-Livestreams schauen
  • Spielerkarte "Bereitmachen" - 3 Stunden Twitch-Livestreams schauen
  • Waffenkonfiguration/Weapon Package "Galgen" für die M87A1-Schrotflinte - 4 Stunden Twitch-Livestreams schauen

Video starten 23:40 18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht!

Welche Streams muss ich auf Twitch schauen? EA hat das neue Twitch Drop-Event im Rahmen des "Battlefield 6-Ersteller*innen-Programms" ins Leben gerufen. In den nächsten 48 Stunden könnt ihr die oben genannten Goodies nur freischalten, indem ihr Twitch-Livestreams auf vier ausgewählten Kanälen schaut. Am Donnerstag werden die Boni dann für alle Kanäle freigeschaltet.

  • Vom 02. bis 04. Dezember (jeweils ab 16 Uhr): Twitch-Drops nur verfügbar, wenn ihr Streams von folgenden Kanälen schaut:
  • Vom 04. Dezember bis 09. Dezember (jeweils ab 16 Uhr): Twitch-Drops auf allen Kanälen verfügbar, auf denen Battlefield 6 gezockt wird.
Twitch-Drops für Battlefield 6 aktivieren - so einfach geht's

  1. mit eurem EA-Konto auf der dazugehörigen EA-Website einloggen
  2. "Verknüpfte Konten" auswählen
  3. die Twitch-Option auswählen
  4. mit eurem Twitch-Account anmelden
  5. die Verknüpfung bestätigen
  6. und das war's auch schon

Anschließend müsst ihr auf Twitch Livestreams für die erforderliche Zeit schauen, in denen RedSec gezockt wird. Viele haben "RedSec" oder "Drops" bereits im Titel.

  • Die Twitch Drops landen anschließend in eurem Inventar.
  • Die Twitch-Drops sind bis zum 04. November 2025 verfügbar.
Mehr zu BF6
"Das ist absurd!" Battlefield 6-Spieler legt sich mit einem Heli an und holt ihn mit einem absoluten Skill-Shot vom Himmel
von Jonas Herrmann
"Oh mein Gott, es ist Jason Bourne": Battlefield 6-Spieler entdeckt, dass man gegnerische Sniper-Geschosse in der Luft abschießen kann
von Stephan Zielke

Wenn ihr zuvor bereits euren Account verknüpft und Twitch Drops eingeheimst habt (beispielsweise zur Beta oder im Launch-Zeitraum), dann braucht ihr das obige Prozedere nicht noch einmal durchzuführen.

Battlefield 6 ist seit dem 10. Oktober 2025 für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC verfügbar.

Holt ihr euch die Twitch Drops für Battlefield 6?

