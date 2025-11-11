Battlefield 6 sagt Campern den Kampf an und knöpft sich endlich den nervigen Drohnen-Exploit vor

Camper haben es jetzt nicht mehr ganz so leicht.

Update 1.1.1.5 ist heute um 10 Uhr unserer Zeit für Battlefield 6 erschienen, und viele Spieler*innen können jetzt aufatmen, denn es nimmt sich einem Problem an, das vielen in letzter Zeit den Spaß verdorben hat. Es schiebt jetzt nämlich dem Drohnen-Glitch einen Riegel vor, der ausgenutzt werden konnte, um einen unfairen Vorteil zu erhalten.

EA nimmt sich einem großen Problem im Spiel an

Um welchen Glitch geht es genau? Der Glitch ließ Spieler*innen fliegen, nur mithilfe einer Drohne und eines Vorschlaghammers. Eine Person musste dazu die Aufklärer-Klasse spielen und die Drohne als Gadget mitnehmen. Diese wurde so platziert, dass eine andere Person draufspringen konnte.

Beim Bearbeiten mit dem Vorschlaghammer während die Drohne aufstieg, konnten Spielende dann abheben. Was in einem nicht kompetitiven Spiel möglicherweise lustig gewesen wäre, war in Battlefield 6 extrem unfair.

Auf diese Weise kamen Spieler*innen zu hoch gelegenen Punkten, die eigentlich nicht erreichbar sein sollten, um dort zu campen und aus sicherer Distanz einfach zu snipen. Erschwerend kam hinzu, dass es teilweise kaum möglich war, die Cheater dort loszuwerden.

Damit ist jetzt Schluss: EA versprach, nachdem der Glitch, beziehungsweise der daraus entstehende Exploit, bekannt wurde, Abhilfe und die findet sich jetzt in den Patch Notes:

Ein Exploit wurde behoben, der es Spielenden ermöglichte, aufzusteigen und Bereiche zu betreten, die nicht zugänglich sein sollten, wenn sie auf einer XFGM-6D-Aufklärungsdrohne standen und diese mit dem Vorschlaghammer trafen.

Die folgenden Patch Notes wurden auf der offizielen Seite geteilt:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem zielgeführte Raketen nicht wie erwartet abgewehrt wurden, wenn sie auf gegnerische Gegenmaßnahmen wie Leuchtraketen trafen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Fahrzeuge in „Breakthrough“ und „Conquest“ nicht korrekt spawnten.

Es wurden mehrere Probleme in Battle Royale behoben, die den Spielablauf, die Wiederbelebung von Squads und den Übergang zum Ende einer Runde beeinträchtigten.

Es wurden Probleme mit dem Fortschritt, dem Audio und der Benutzeroberfläche behoben, wodurch die allgemeine Übersichtlichkeit, Zuverlässigkeit und Immersion verbessert wurden.

ÄNDERUNGSLOG

Spieler

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Streuung höher als beabsichtigt war, wenn man vom Sprint zum Schießen im ADS überging.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Streuung fälschlicherweise mit der Bewegungsgeschwindigkeit skaliert wurde und immer davon ausging, dass sich der Spieler mit der maximalen Bewegungsgeschwindigkeit für die Haltung bewegte.

Die Landungsanimation wurde angepasst, um übermäßige Kamera- und Waffenbewegungen beim Zielen zu reduzieren und die visuelle Stabilität während und nach der Landung zu verbessern. Dieses Update behebt auch Fälle, in denen das ADS-Ziel beim Rutschen verschoben werden konnte.

FAHRZEUGE:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Lock-Guided Missiles nicht wie erwartet abgewehrt wurden, wenn sie auf gegnerische Gegenmaßnahmen wie Leuchtraketen trafen.

GADGETS:

Es wurde ein Exploit behoben, der es Spielern ermöglichte, aufzusteigen und unbeabsichtigte Bereiche zu betreten, wenn sie auf der XFGM-6D-Aufklärungsdrohne standen und diese mit dem Vorschlaghammer trafen.

KARTEN & MODI:

Es wurde ein Problem behoben, durch das Fahrzeuge in „Durchbruch“ und „Eroberung“ nicht korrekt generiert wurden.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Matches manchmal mit allen Sektoren und Zielen gleichzeitig aktiv gestartet wurden.

Es wurde ein Problem in „Strikepoint“ auf „Belagerung von Kairo“ behoben, durch das die Zerstörung zur Halbzeit nicht zurückgesetzt wurde.

BENUTZEROBERFLÄCHE & HUD:

Es wurde ein Problem in der Fahrzeuganpassung behoben, durch das gesperrte Voreinstellungen für Luftabwehrfahrzeuge ihre Freischaltkriterien nicht wie vorgesehen anzeigten.

FORTSCHRITT

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Schrotflinten-Waffenherausforderung „Töte 5 Gegner mit einer Schrotflinte, ohne nachzuladen“ nicht ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Fortschritt für die Aufgabe „Ingenieur-Spezialist 3“ nicht korrekt gespeichert wurde.

PORTAL:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem „SpawnLoot“ keine Munition oder Rüstung spawnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler mit auf „Blockieren“ gesetzten Community-Erstellungsrechten weiterhin auf benutzergenerierte Community-Erlebnisse zugreifen konnten, wenn der Gruppenleiter ein Match veranstaltete.

AUDIO:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Aktivierung des BF PRO-Radiokanals über Commorose keinen Ton wiedergab.

REDSEC

SPIELER:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Battle Royale-Matches (Quads) nicht beendet wurden, nachdem das letzte Team ausgeschieden war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Team sofort nach dem mobilen Respawn eliminiert wurde, anstatt die verbleibenden Teamkameraden wiederzubeleben.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Spieler nach dem erneuten Einsatz in einer Draufsicht auf die Karte hängen bleiben konnten.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Spieler nach dem erneuten Einsatz ihre zweite Chance behielten und nach ihrer nächsten Eliminierung nicht zum Bildschirm „Ende der Runde“ wechselten.

UI und HUD

Benutzeroberfläche und HUD:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem alle Squad-Mitglieder auf dem Bildschirm „Squad-Platzierung“ dieselbe hervorgehobene Statistik angezeigt haben.

FORTSCHRITT:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Fortschritt in der „Battle Royal Master Challenge 4“ nicht korrekt erfasst wurde.

*Hinweis: Wir haben die Patch Notes von einer KI übersetzen lassen. Eigennamen können daher abweichen.

Battlefield 6 ist am 10. Oktober erschienen. Der Battle Royale Modus RedSec wurde am 28. Oktober nachgeliefert.

Verratet uns gerne wie immer in der Kommentarsektion, ob ihr auch schon unter dem nervigen Glitch oder vielmehr denjenigen, die ihn ausgenutzt haben, leiden musstet. Freut ihr euch drauf, dass er jetzt Geschichte ist oder erwartet ihr bald schon neue Exploits?