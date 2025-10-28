Battlefield 6 RedSec - Erstes Gameplay zum brandneuen, kostenlosen Battle-Royale-Modus

Die Katze ist aus dem Sack: Während eines Livestreams haben EA und DICE die Details zum neuen Battle-Royale-Modus für Battlefield 6 verraten. Der Modus hört auf den Namen "RedSec" und ist ab sofort kostenlos zum Spielen verfügbar.

In RedSec, was Redacted Sector steht, kämpft ihr auf der Karte Fort Lyndon, die sich optisch am US-Bundesstaat Kalifornien orientiert, mit anderen Teams um bestimmte Beute-Objekte. Dabei dürft ihr allerdings nicht trödeln, denn die aus BF5 bekannte Flammenwand rückt unweigerlich heran und macht die Karte nach und nach immer kleiner.

Auch Fahrzeuge wie Panzer und Golfcarts sowie die aus dem Multiplayer gewohnte Umgebungszerstörung sind in RedSec an Bord. Ebenfalls im Paket enthalten ist der Wettkampf-Modus Gauntlet.