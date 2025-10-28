699 Aufrufe
Battlefield 6 RedSec - Erstes Gameplay zum brandneuen, kostenlosen Battle-Royale-Modus
Die Katze ist aus dem Sack: Während eines Livestreams haben EA und DICE die Details zum neuen Battle-Royale-Modus für Battlefield 6 verraten. Der Modus hört auf den Namen "RedSec" und ist ab sofort kostenlos zum Spielen verfügbar.
In RedSec, was Redacted Sector steht, kämpft ihr auf der Karte Fort Lyndon, die sich optisch am US-Bundesstaat Kalifornien orientiert, mit anderen Teams um bestimmte Beute-Objekte. Dabei dürft ihr allerdings nicht trödeln, denn die aus BF5 bekannte Flammenwand rückt unweigerlich heran und macht die Karte nach und nach immer kleiner.
Auch Fahrzeuge wie Panzer und Golfcarts sowie die aus dem Multiplayer gewohnte Umgebungszerstörung sind in RedSec an Bord. Ebenfalls im Paket enthalten ist der Wettkampf-Modus Gauntlet.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.