"Ich hoffe sie entfernen ihn nie" - Battlefield 6-Fans lieben den orbitalen Laserstrahl-Bug, der so gut aussieht, dass er fast gewollt wirkt

Ein kurioser Bug in Battlefield 6 erinnert frappierend an einen anderen aktuellen Shooter.

Jonas Herrmann
20.11.2025 | 18:27 Uhr

Dieser Bug erinnert frappierend an Helldivers 2. Dieser Bug erinnert frappierend an Helldivers 2.

Battlefield 6 kam Anfang Oktober in einem sehr ordentlichen technischen Zustand auf den Markt. Kleinere Bugs oder Glitches gibt es in solchen Multiplayer-Sandboxen ja fast immer. Einer dieser Bug ist allerdings so cool, dass die Entwickler*innnen ihn eigentlich auch einfach im Spiel lassen können.

Battlefield 6 wird plötzlich zu Helldivers 2

Viele Diskussionen rund um Battlefield 6 drehten sich um die Skins im Spiel und darum, dass diese ja nicht zu bunt, futuristisch oder unrealistisch ausfallen. Besonders "grounded" ist dieser Bug nicht, dafür aber umso cooler.

Video starten 23:40 18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht!

Es geht dabei um einen ziemlich selten auftretenden, visuellen Bug, bei dem plötzlich eine Art "Laserstrahl" aus dem Orbit abgefeuert wird, wenn etwa ein Fahrzeug zerstört wird oder ein User im Spiel stirbt.

Der Reddit-User "Xhamy" hat einen Clip mit dem Bug gepostet und passenderweise mit dem Theme aus dem Koop-Shooter Helldivers 2 unterlegt. Tatsächlich erinnert der Bug stark an den Orbital-Laser aus dem Spiel von Arrowhead.

Den Clip könnt ihr euch hier ansehen:

Anders als in vielen anderen Fällen, gibt es in den Kommentaren kaum jemanden, der sich über den Bug ärgert. Dafür sieht er offenbar einfach viel zu cool aus. Stattdessen gibt es zahlreiche Helldivers-Memes und -Sprüche unter dem Post zu lesen, die Demokratie wird einmal mehr besungen.

Der User "Penguin_Mk4" schreibt zudem, dass er hofft, dass die Entwickler*innen den Bug nie entfernen und ihn entweder direkt in den Kanon oder zumindest als Easter Egg einbauen. "TheBaykon8r" schlägt vor, dass der Laserstrahl immer dann auftauchen sollte, wenn ein User in einem Match gebannt wird.

Ein anderer User schlägt vor, dass er zudem eingesetzt werden könnte, wenn jemand zu lange AFK ist und deswegen aus dem Spiel fliegt. Umsetzen wird EA diese Ideen wohl kaum, ziemlich witzig wäre es allerdings trotzdem.

Was haltet ihr davon? Habt ihr den Bug schon selbst in Battlefield 6 erlebt?

Battlefield 6

Battlefield 6

Genre: Shooter

Release: 10.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Mehr zum Spiel
