Battlefield 6-Spieler gelingt unglaubliches Kunstwerk: Schießt zwei Jets mit einer einzigen Rakete ab

Jets sind in Battlefield 6 vom Boden aus eigentlich nur schwer zu erwischen.

Die Sandbox des Battlefield 6-Multiplayers ist darauf ausgelegt, epische Momente zu kreieren. Einen Jet vom Boden aus mit einer Rakete zu treffen, ist schon schwierig genug und ein echtes Kunststück. Wenn dann zufällig noch ein zweiter Flieger dazukommt, wird der Meisterschuss perfekt.

Zwei Jets mit nur einer Rakete

Rund um Battlefield 6 gab es zuletzt einige Diskussionen. Das Fortschritt-System, zu kleine Maps und bunte Skins sind einigen Spieler*innen ein Dorn im Auge. Möglicherweise schafft ja die neue Karte Abhilfe. Eines kann der Shooter aber trotzdem: extrem coole Momente erschaffen.

Genau so einen hat der Instagram-Nutzer "dukezookem" nicht nur erlebt, sondern glücklicherweise auch aufgezeichnet. Er nutzt dabei einen stationären Raketenwerfer, wie sie auf vielen Maps in Battlefield 6 zu finden sind.

Die Raketen sind ziemlich stark und können nach dem Abfeuern gelenkt werden. Der Spieler lenkt die Rakete zielgenau in einen in der Entfernung vorbeifliegenden Jet, der durch den Treffer zerstört wird. Das alleine ist schon ziemlich anspruchsvoll.

So richtig episch wird der Clip aber dadurch, dass plötzlich ein zweiter Jet hinter dem ersten auftaucht und in der Luft mit dem Wrack des soeben zerstörten Flugzeugs kollidiert. Der zweite Jet explodiert ebenfalls und beschert dem Spieler einen Doppel-Kill.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Das kurze Video hat in wenigen Tagen schon fast 30.000 Aufrufe und knapp 200 Kommentare gesammelt. Wenig überraschend zeigen sich viele User extrem begeistert von dem Doppelabschluss. Wie oft in den Kommentaren von einem "Battlefield-Moment" gesprochen wird, lässt sich kaum zählen.

Besonders cool ist, dass der zweite Kill vom Spiel überhaupt als solcher gezählt wird. Eigentlich ist der Jet ja nur mit einem Wrack kollidiert. Das Spiel erkennt aber korrekt, dass das eine Folge von dem ersten Abschuss war.

Was haltet ihr davon? Habt ihr schon einen Jet aus der Luft geschossen?