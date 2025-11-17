Battlefield 6-Spieler gelingt unglaubliches Kunstwerk: Schießt zwei Jets mit einer einzigen Rakete ab

Der Inbegriff von "zwei Fliegen mit einer Klappe". Nur eben mit einer Rakete.

Jonas Herrmann
17.11.2025 | 17:33 Uhr

Jets sind in Battlefield 6 vom Boden aus eigentlich nur schwer zu erwischen. Jets sind in Battlefield 6 vom Boden aus eigentlich nur schwer zu erwischen.

Die Sandbox des Battlefield 6-Multiplayers ist darauf ausgelegt, epische Momente zu kreieren. Einen Jet vom Boden aus mit einer Rakete zu treffen, ist schon schwierig genug und ein echtes Kunststück. Wenn dann zufällig noch ein zweiter Flieger dazukommt, wird der Meisterschuss perfekt.

Zwei Jets mit nur einer Rakete

Rund um Battlefield 6 gab es zuletzt einige Diskussionen. Das Fortschritt-System, zu kleine Maps und bunte Skins sind einigen Spieler*innen ein Dorn im Auge. Möglicherweise schafft ja die neue Karte Abhilfe. Eines kann der Shooter aber trotzdem: extrem coole Momente erschaffen.

Video starten 23:40 18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht!

Genau so einen hat der Instagram-Nutzer "dukezookem" nicht nur erlebt, sondern glücklicherweise auch aufgezeichnet. Er nutzt dabei einen stationären Raketenwerfer, wie sie auf vielen Maps in Battlefield 6 zu finden sind.

Die Raketen sind ziemlich stark und können nach dem Abfeuern gelenkt werden. Der Spieler lenkt die Rakete zielgenau in einen in der Entfernung vorbeifliegenden Jet, der durch den Treffer zerstört wird. Das alleine ist schon ziemlich anspruchsvoll.

So richtig episch wird der Clip aber dadurch, dass plötzlich ein zweiter Jet hinter dem ersten auftaucht und in der Luft mit dem Wrack des soeben zerstörten Flugzeugs kollidiert. Der zweite Jet explodiert ebenfalls und beschert dem Spieler einen Doppel-Kill.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Das kurze Video hat in wenigen Tagen schon fast 30.000 Aufrufe und knapp 200 Kommentare gesammelt. Wenig überraschend zeigen sich viele User extrem begeistert von dem Doppelabschluss. Wie oft in den Kommentaren von einem "Battlefield-Moment" gesprochen wird, lässt sich kaum zählen.

Mehr zu BF6:
Battlefield 6: EA enthüllt neue "Eastwood"-Map mit Kalifornien-Setting - Launch schon morgen
von Tobias Veltin
"Der realistischste Shooter ever" - Battlefield 6-Spieler will nur in Ruhe snipen und verliert dann wegen realistischem Detail komplett die Fassung
von Jonas Herrmann
Battlefield 6-Fan gelingt nach 65 Versuchen ein Battle Royale-Sieg mit 0 Abschüssen, indem er sich am Ende in einer Röhre versteckt
von Tobias Veltin

Besonders cool ist, dass der zweite Kill vom Spiel überhaupt als solcher gezählt wird. Eigentlich ist der Jet ja nur mit einem Wrack kollidiert. Das Spiel erkennt aber korrekt, dass das eine Folge von dem ersten Abschuss war.

Was haltet ihr davon? Habt ihr schon einen Jet aus der Luft geschossen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Battlefield 6

Battlefield 6

Genre: Shooter

Release: 10.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Battlefield 6-Spieler gelingt unglaubliches Kunstwerk: Schießt zwei Jets mit einer einzigen Rakete ab

vor 7 Stunden

Battlefield 6: EA enthüllt neue "Eastwood"-Map mit Kalifornien-Setting - Launch schon morgen

vor einem Tag

"Der realistischste Shooter ever" - Battlefield 6-Spieler will nur in Ruhe snipen und verliert dann wegen realistischem Detail komplett die Fassung

vor 2 Tagen

Battlefield 6-Fan gelingt nach 65 Versuchen ein Battle Royale-Sieg mit 0 Abschüssen, indem er sich am Ende in einer Röhre versteckt

vor 3 Tagen

Battlefield 6-Sniper knallt mit Kunstschuss aus 888 Metern Jet vom Himmel und Fans feiern es: "Jetzt solltest du dir einen Lottoschein holen"
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
PS3-Kumpel möchte seine Konsole aufmotzen und begeht dabei den größten Fehler - reißt einfach den Grafikspeicher ab

vor 20 Minuten

PS3-Kumpel möchte seine Konsole aufmotzen und begeht dabei den größten Fehler - reißt einfach den Grafikspeicher ab
Die Steam Machine ist noch nicht mal ansatzweise draußen, aber es gibt schon den passenden GameCube-Bootscreen

vor 29 Minuten

Die Steam Machine ist noch nicht mal ansatzweise draußen, aber es gibt schon den passenden GameCube-Bootscreen
Fallout-Serie: Die Vault-Tec-Nummer aus der Serie könnt ihr wirklich anrufen - und kurz vor Staffel 2 wurde klammheimlich die Nachricht ausgetauscht

vor 44 Minuten

Fallout-Serie: Die Vault-Tec-Nummer aus der Serie könnt ihr wirklich anrufen - und kurz vor Staffel 2 wurde klammheimlich die Nachricht ausgetauscht
Der Mario Galaxy-Film könnte eine Fan-Theorien um Rosalinas Vergangenheit bestätigen

vor 59 Minuten

Der Mario Galaxy-Film könnte eine Fan-Theorien um Rosalinas Vergangenheit bestätigen
mehr anzeigen