Lego-Fan baut Set zu richtig tollen Retro-TV-Dioramen um, darunter Mickey Maus und die Muppet Show

Dieses Diorama ist eine Hommage an den Disney-Film Fantasia aus dem Jahr 1940. (Bild: © Reddit / AndybeeAdoptee)

Der Reiz von LEGO kann vielfältiger Natur sein. Während einige Fans gerne offizielle Sets zu ihren liebsten Franchises wie Star Wars, Herr der Ringe und Co. zusammenbauen, basteln andere lieber ihre komplett eigenen Kreationen aus den Bausteinen zusammen. Ein Fan und Redditor kombiniert beides und erschafft aus einem Disney-TV-Set zahlreiche Dioramen.

Fan bastelt aus einem LEGO-Set mehrere coole Dioramen

Die Reddit-Nutzerin AndybeeAdoptee teilt mit der LEGO-Community die folgenden Dioramen, die sie in den letzten Tagen gezaubert hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die folgenden Franchises und Charaktere sind der Foto-Reihenfolge nach vertreten:

Waldorf und Statler (Die Muppet Show)

Mickey Maus (Fantasia)

Die Mondlandung von Apollo 11 im Jahr 1969

Marvin der Marsmensch (Looney Tunes)

Kermit der Frosch (Die Muppet Show)

Robin Hood und Prinz John (Robin Hood)

Simba (König der Löwen) und Woody (Toy Story) aus dem Original-Set

1:53 Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus

Autoplay

Dieses Original-Set dient als Vorlage

AndybeeAdoptee hat die Dioramen aus dem 40774er-Set gebastelt. So sehen die Eckdaten dazu aus:

Name: Szenen aus den Disney Classics Filmen

Szenen aus den Disney Classics Filmen Set-Nummer: 40774-1

40774-1 Preis: war nur als GWP erhältlich; gebraucht aktuell ca. 30 Euro

war nur als GWP erhältlich; gebraucht aktuell ca. 30 Euro Anzahl Teile: 270

270 Maße: 12 cm x 17 cm x 4 cm

Bei dem 40774er-Set handelt es sich um ein GWP-Produkt – das steht für das englische “Gift with Purchase“ –, welches bei Einkäufen ab einem gewissen Mindestbestellwert beigelegt wird. Konkret konntet ihr euch das Set dazubestellen, wenn ihr vom 28. Oktober bis zum 11. November 2025 im Wert von mindestens 130 Euro bei LEGO eingekauft habt.

Die Aktion ist mittlerweile abgelaufen und einige LEGO-Fans in den Kommentaren unter dem Beitrag von AndybeeAdoptee bedauern beim Anblick der coolen Dioramen, bei der Aktion nicht zugeschlagen zu haben.

Darüber hinaus stecken die Kommentare voller Lob für die Kreationen von AndybeeAdoptee. Gleichzeitig bringen mache User ihre Ideen mit ein, die die Beitrags-Erstellerin ebenfalls umsetzen könnte. Zwei vielversprechende Vorschläge umfassen die Simpsons-Familie oder etwas Weihnachtliches passend zur aktuellen Jahreszeit.

Was wäre für euch das perfekte Motiv für so ein kleines TV-Diorama?