Lego-Fan baut Set zu richtig tollen Retro-TV-Dioramen um, darunter Mickey Maus und die Muppet Show

Ein Lego-Fan weckt seine kreative Ader und zaubert aus einem Retro-TV-Set ganz viele schicke Dioramen zu bekannten Franchises und sogar einem historischen Ereignis.

Cassie Mammone
20.11.2025 | 19:00 Uhr

Dieses Diorama ist eine Hommage an den Disney-Film Fantasia aus dem Jahr 1940. (Bild: © Reddit AndybeeAdoptee) Dieses Diorama ist eine Hommage an den Disney-Film Fantasia aus dem Jahr 1940. (Bild: © Reddit / AndybeeAdoptee)

Der Reiz von LEGO kann vielfältiger Natur sein. Während einige Fans gerne offizielle Sets zu ihren liebsten Franchises wie Star Wars, Herr der Ringe und Co. zusammenbauen, basteln andere lieber ihre komplett eigenen Kreationen aus den Bausteinen zusammen. Ein Fan und Redditor kombiniert beides und erschafft aus einem Disney-TV-Set zahlreiche Dioramen.

Fan bastelt aus einem LEGO-Set mehrere coole Dioramen

Die Reddit-Nutzerin AndybeeAdoptee teilt mit der LEGO-Community die folgenden Dioramen, die sie in den letzten Tagen gezaubert hat:

Die folgenden Franchises und Charaktere sind der Foto-Reihenfolge nach vertreten:

  • Waldorf und Statler (Die Muppet Show)
  • Mickey Maus (Fantasia)
  • Die Mondlandung von Apollo 11 im Jahr 1969
  • Marvin der Marsmensch (Looney Tunes)
  • Kermit der Frosch (Die Muppet Show)
  • Robin Hood und Prinz John (Robin Hood)
  • Simba (König der Löwen) und Woody (Toy Story) aus dem Original-Set

Video starten 1:53 Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus

Dieses Original-Set dient als Vorlage

AndybeeAdoptee hat die Dioramen aus dem 40774er-Set gebastelt. So sehen die Eckdaten dazu aus:

  • Name: Szenen aus den Disney Classics Filmen
  • Set-Nummer: 40774-1
  • Preis: war nur als GWP erhältlich; gebraucht aktuell ca. 30 Euro
  • Anzahl Teile: 270
  • Maße: 12 cm x 17 cm x 4 cm

Bei dem 40774er-Set handelt es sich um ein GWP-Produkt – das steht für das englische “Gift with Purchase“ –, welches bei Einkäufen ab einem gewissen Mindestbestellwert beigelegt wird. Konkret konntet ihr euch das Set dazubestellen, wenn ihr vom 28. Oktober bis zum 11. November 2025 im Wert von mindestens 130 Euro bei LEGO eingekauft habt.

Die Aktion ist mittlerweile abgelaufen und einige LEGO-Fans in den Kommentaren unter dem Beitrag von AndybeeAdoptee bedauern beim Anblick der coolen Dioramen, bei der Aktion nicht zugeschlagen zu haben.

LEGO-Fan baut perfektes Star Wars-Weihnachtsmodell und kauft dafür neun Mal den gleichen AT-AT
von Stephan Zielke
LEGO-Fan baut epische Filmszene aus Der Hobbit nach und sie nimmt das halbe Wohnzimmer ein
von Stephan Zielke
Genialer Lego-Roboter kann Zauberwürfel ruckzuck lösen und wir werden beim Zuschauen neidisch
von David Molke

Darüber hinaus stecken die Kommentare voller Lob für die Kreationen von AndybeeAdoptee. Gleichzeitig bringen mache User ihre Ideen mit ein, die die Beitrags-Erstellerin ebenfalls umsetzen könnte. Zwei vielversprechende Vorschläge umfassen die Simpsons-Familie oder etwas Weihnachtliches passend zur aktuellen Jahreszeit.

Was wäre für euch das perfekte Motiv für so ein kleines TV-Diorama?

