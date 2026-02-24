Läuft gerade Season 2 macht die Probleme von Battlefield 6 mehr als deutlich
Tillmann Bier, Christian Fußy
24.02.2026 | 20:02 Uhr

Battlefield 6 startete seine zweite Season am 17. Februar 2026. Endlich, möchte man sagen, nachdem der zunächst für den Januar geplante Release verschoben wurde. Wir durften die erste neue Karte testen und freuen uns nun richtig auf den Release. Trotzdem machen wir uns um Battlefield 6 gleichzeitig große Sorgen.
