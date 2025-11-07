"Das ist genial" - Weil ihnen die Maps in Battlefield 6 zu klein sind, basteln einige Spieler jetzt eigene XXL-Karten in Portal

Die Karten aus Battlefield 6 werden immer wieder kritisiert.

Seit dem Release von Battlefield 6 sind die Multiplayer-Karten ein heiß diskutiertes Thema. Viele Spieler*innen empfinden diese als zu klein und die Runden dadurch als zu stressig. Jetzt haben einige Community-Mitglieder die Sache selbst in die Hand genommen.

Eroberung auf der Battle-Royale-Map

Nach dem sehr guten Start hat sich der Wind rund um Battlefield 6 zuletzt etwas gedreht. Die Maps sind dabei ein wichtiger Kritikpunkt vieler Spieler*innen. Die mit Season 1 veröffentlichte Karte kommt beispielsweise überhaupt nicht gut an.

Besonders ärgerlich ist das, weil parallel dazu das neue RedSec-Battle-Royale mit einer sehr großen und auch in den Augen vieler Fans toll gestalteten Karte gestartet ist. Warum diese nicht auch in anderen Spielmodi verfügbar ist, kann wohl nur EA beantworten.

Teile der Map sind mittlerweile allerdings im Portal-Modus von Battlefield 6 gelandet, in dem Spieler*innen eigene Kreationen schaffen und teilen können. Die Reddit-User "kurtinthegrind" und "andy_6170" haben diese Teile genutzt und eigene Karten gebastelt.

Besonders die Map, die sie "Club House" nennen, scheint dabei die Wünsche vieler Spieler*innen zu erfüllen. Sie ist deutlich größer als viele der anderen Karten und auch insgesamt offener gestaltet.

Dazu kommen die Infanterie-Maps "Tech Center" und "Operation Tech Center". Letztere soll an die Battlefield-Klassiker Operation Metro und Operation Locker erinnern. Die Maps sind im Portal-Modus mit und ohne Bots verfügbar.

Die ersten Reaktionen auf die "neuen" Karten sind dabei sehr positiv. Der User "P90Zeta" schreibt etwa:

Das ist genial. Ich drücke die Daumen, dass sie die Karten tatsächlich in die offizielle Kartenrotation aufnehmen.

Ganz offiziell werden die Maps wohl eher nicht in Battlefield 6 landen. Der Wunsch, bestimmte Community-Kreationen prominent im Menü zu bewerben, wird allerdings nicht zum ersten Mal geäußert. So wäre die Wahrscheinlichkeit, volle Runden zusammenzukriegen, nämlich deutlich größer.

Wie gefallen euch die Maps in Battlefield 6? Werdet ihr die Community-Karten ausprobieren?