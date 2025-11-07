"Das ist genial" - Weil ihnen die Maps in Battlefield 6 zu klein sind, basteln einige Spieler jetzt eigene XXL-Karten in Portal

Mit dem Portal-Modus ist es möglich den Eroberungsmodus auf der Battle-Royale-Karte zu spielen.

Jonas Herrmann
07.11.2025 | 18:15 Uhr

Die Karten aus Battlefield 6 werden immer wieder kritisiert. Die Karten aus Battlefield 6 werden immer wieder kritisiert.

Seit dem Release von Battlefield 6 sind die Multiplayer-Karten ein heiß diskutiertes Thema. Viele Spieler*innen empfinden diese als zu klein und die Runden dadurch als zu stressig. Jetzt haben einige Community-Mitglieder die Sache selbst in die Hand genommen.

Eroberung auf der Battle-Royale-Map

Nach dem sehr guten Start hat sich der Wind rund um Battlefield 6 zuletzt etwas gedreht. Die Maps sind dabei ein wichtiger Kritikpunkt vieler Spieler*innen. Die mit Season 1 veröffentlichte Karte kommt beispielsweise überhaupt nicht gut an.

Video starten 23:40 18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht!

Besonders ärgerlich ist das, weil parallel dazu das neue RedSec-Battle-Royale mit einer sehr großen und auch in den Augen vieler Fans toll gestalteten Karte gestartet ist. Warum diese nicht auch in anderen Spielmodi verfügbar ist, kann wohl nur EA beantworten.

Teile der Map sind mittlerweile allerdings im Portal-Modus von Battlefield 6 gelandet, in dem Spieler*innen eigene Kreationen schaffen und teilen können. Die Reddit-User "kurtinthegrind" und "andy_6170" haben diese Teile genutzt und eigene Karten gebastelt.

Besonders die Map, die sie "Club House" nennen, scheint dabei die Wünsche vieler Spieler*innen zu erfüllen. Sie ist deutlich größer als viele der anderen Karten und auch insgesamt offener gestaltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dazu kommen die Infanterie-Maps "Tech Center" und "Operation Tech Center". Letztere soll an die Battlefield-Klassiker Operation Metro und Operation Locker erinnern. Die Maps sind im Portal-Modus mit und ohne Bots verfügbar.

Die ersten Reaktionen auf die "neuen" Karten sind dabei sehr positiv. Der User "P90Zeta" schreibt etwa:

Das ist genial. Ich drücke die Daumen, dass sie die Karten tatsächlich in die offizielle Kartenrotation aufnehmen.

Aktuelles zu Battlefield 6
Battlefield 6-Collectibles: Alle Fundorte der 30 Dog Tags in der Singleplayer-Kampagne
von Sebastian Zeitz
Battlefield 6: PC-Spieler findet Weg, Crossplay auszuschalten - will so Konsolen-Spielern und viel zu overpowertem Aim-Assist aus dem Weg gehen
von Jonas Herrmann
Battlefield 6-Squad ist in RedSec das letzte Team auf der Map und kann trotzdem nicht gewinnen - weil Spieler unter die Map glitchen
von Jonas Herrmann

Ganz offiziell werden die Maps wohl eher nicht in Battlefield 6 landen. Der Wunsch, bestimmte Community-Kreationen prominent im Menü zu bewerben, wird allerdings nicht zum ersten Mal geäußert. So wäre die Wahrscheinlichkeit, volle Runden zusammenzukriegen, nämlich deutlich größer.

Wie gefallen euch die Maps in Battlefield 6? Werdet ihr die Community-Karten ausprobieren?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Battlefield 6

Battlefield 6

Genre: Shooter

Release: 10.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

"Das ist genial" - Weil ihnen die Maps in Battlefield 6 zu klein sind, basteln einige Spieler jetzt eigene XXL-Karten in Portal

vor 9 Stunden

Battlefield 6-Collectibles: Alle Fundorte der 30 Dog Tags in der Singleplayer-Kampagne

vor einem Tag

Battlefield 6: PC-Spieler findet Weg, Crossplay auszuschalten - will so Konsolen-Spielern und viel zu overpowertem Aim-Assist aus dem Weg gehen

vor 3 Tagen

Battlefield 6-Squad ist in RedSec das letzte Team auf der Map und kann trotzdem nicht gewinnen - weil Spieler unter die Map glitchen

vor 4 Tagen

Battlefield-Fan vergleicht 87 Maps und verrät, welche die größte ist - und Battlefield 6-Maps schneiden richtig schlecht ab
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Einen unserer Game of the Year-Kandidaten 2025 könnt ihr jetzt kostenlos auf Xbox und Steam spielen - und das noch bis Montagabend

vor 20 Minuten

Einen unserer Game of the Year-Kandidaten 2025 könnt ihr jetzt kostenlos auf Xbox und Steam spielen - und das noch bis Montagabend
PC-Spieler baut wichtiges Teil von 1000 Euro-Grafikkarte zum Skateboard um und düst damit durch die Nachbarschaft - geht mit der Aktion direkt viral

vor 41 Minuten

PC-Spieler baut wichtiges Teil von 1000 Euro-Grafikkarte zum Skateboard um und düst damit durch die Nachbarschaft - geht mit der Aktion direkt viral
Pokémon-Legenden Z-A: Der DLC bricht mit einer 29 Jahre alten Regel, die schon seit dem allerersten Spiel gilt

vor einer Stunde

Pokémon-Legenden Z-A: Der DLC bricht mit einer 29 Jahre alten Regel, die schon seit dem allerersten Spiel gilt
LEGO-Fan baut Stardew Valley-Set aus 5.000 Teilen, das sogar Realität werden könnte - und Krobus ist als Minifigur dabei

vor einer Stunde

LEGO-Fan baut Stardew Valley-Set aus 5.000 Teilen, das sogar Realität werden könnte - und Krobus ist als Minifigur dabei
mehr anzeigen