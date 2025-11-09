"Pay-2-lose": Wenn ihr für Battlefield 6 extra viel bezahlt, bekommt ihr einen Panzer-Skin, der euch nur Nachteile bringt

Dieser Skin beweist mal wieder, dass gutes Aussehen auch nicht alles ist.

Jonas Herrmann
09.11.2025 | 08:05 Uhr

Panzer spielen in Battlefield 6 eine wichtige Rolle und auch die passende Tarnung kann helfen. Panzer spielen in Battlefield 6 eine wichtige Rolle und auch die passende Tarnung kann helfen.

Kostüme und Skins sollen in der Regel rein optische Veränderungen bringen, sich aber spielerisch nur wenig auswirken. Manchmal gibt es allerdings auch Ausnahmen, etwa bei besonders dunklen Skins, die besser tarnen. Bei Battlefield 6 hat sich hingegen einer eingeschlichen, der euch sogar schlechter macht.

Kritische Trefferzonen als Vorbesteller-Vorteil

Skins sind schon seit der Vorstellung von Battlefield 6 ein ziemlich heikles Thema. Dabei geht es in erster Linie um das Versprechen der Entwickler*innen, ein möglichst "realistisches" Setting beizubehalten und etwa keine Cartoon-Charaktere auf die Schlachtfelder zu schicken.

Video starten 23:40 18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht!

Im Großen und Ganzen wird dieses Versprechen bisher auch gehalten. Zuletzt wurden Skins, die für Aufregung sorgten, sogar nachträglich verändert. Genau das könnte auch einem Skin aus der, je nach Plattform knapp 110 Euro teuren Phantom Edition, widerfahren. Aber aus einem ganz anderen Grund.

Speziell geht es dabei um den "Chimera"-Skin für einen der Panzer im Spiel. Der verleiht dem Fahrzeug zwar einen coolen Tarnlook, macht ihn aber tatsächlich schwächer, wie der Reddit-User "rosebinks1215" in einem Post erklärt (via GameStar).

Den Post mit dem Video könnt ihr euch hier ansehen:

Der Skin verpasst dem Panzer nämlich zwei seitlich abstehende Metallteile, die die Standard-Version des Fahrzeugs nicht hat. Und die sind tatsächlich kritische Trefferzonen, laden also geradezu dazu ein, direkt beschossen zu werden.

In den Kommentaren reagieren einige User einigermaßen geschockt. Es sollte nicht möglich sein, einen Panzer von vorne mit nur zwei Raketen zu besiegen. Schon gar nicht, wenn man extra für den Skin bezahlt hat.

Tatsächlich ist es gut möglich, dass die Entwickler*innen hier nochmal ansetzen. Wie mehrere User anmerken, gibt es rund um die Rüstung von Fahrzeugen einige Bugs im Spiel. Zudem scheinen sich Fahrzeuge auch stark je nach Fraktion zu unterscheiden.

Einige User scheinen sich davon jedoch nicht abhalten lassen zu wollen. Sie tragen gerne dunkle Farben und lassen den Skin auch weiterhin drauf. Alle anderen wissen jetzt immerhin, worauf sie zielen müssen.

