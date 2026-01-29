Die Macher von Battlefield 6 mögen keine Camper, deshalb haben sie einen Knopf eingebaut, um sie auf die gemeinste Art und Weise ins Gras beißen zu lassen

Einen der besten Camping-Spots in Operation Firestorm könnt ihr schnell in eine feurige Falle verwandeln.

Stephan Zielke
29.01.2026 | 07:02 Uhr

In Operation Firestorm geht es Campern an den Kragen. In Operation Firestorm geht es Campern an den Kragen.

Campen ist seit jeher ein emotional aufgeladenes Thema in Multiplayer-Shootern. Was für die einen eine legitime Strategie ist, gilt für andere als unfaire Spielverderberei. In Battlefield 6 gibt es nun ein Map-Detail, das genau diesen Spielstil auf sehr direkte Weise kontert – und Campern im wahrsten Sinne des Wortes Feuer unter dem Hintern macht.

Operation Firestorm macht dem Namen alle Ehre

Mit Battlefield 6 bringt DICE mehrere klassische Maps zurück, darunter auch Operation Firestorm, ursprünglich bekannt aus Battlefield 3. Besonders der Raffinerieturm war schon damals ein beliebter Aussichtspunkt für Scharfschützen: schwer zugänglich, mit perfektem Überblick über weite Teile der Karte.

Video starten 2:37 Battlefield 6 RedSec - Erstes Gameplay zum brandneuen, kostenlosen Battle-Royale-Modus

In Battlefield 6 bleibt dieser Spot attraktiv – bekommt aber eine neue Schwachstelle. Am Fuß des Turms befindet sich ein unscheinbarer Schalter mit der Aufschrift Valve Purge. Wer ihn betätigt, setzt Gas frei, das sich im Turm ausbreitet und die Spieler auf der Spitze innerhalb weniger Sekunden ausschaltet.

Keine Punkte, aber neue Entscheidungen

Die durch das Gas verursachten Tode zählen nicht als Abschüsse und bringen keine Punkte. Genau das macht den Schalter interessant: Er ist kein Werkzeug zum Kills Farmen, sondern verändert die Risikoabwägung auf der Map von beiden Seiten.

Der Turm ist damit kein dauerhaft sicherer Ort mehr. Wer oben Stellung bezieht, muss damit rechnen, dass unten jemand den Schalter kennt – und nutzt. Gleichzeitig müssen Angreifer entscheiden, ob sie den gefährlichen Weg zum Ventil in Kauf nehmen oder vielleicht lieber den Spieler*innen in der Luft ihren Job machen lassen. 

Battlefield 6 verschiebt Season 2-Start und verlängert Season 1 - das ist das Launch-Datum
von Tobias Veltin
Battlefield 6 verschiebt Season 2-Start und verlängert Season 1 - das ist das Launch-Datum

Der kleine Knopf bringt also einiges an Tiefe, was die Position am Turm angeht und kann ein gutes Tool sein, um ein verfahrenes Spiel nochmal aufzubrechen.

Ich hoffe zumindest darauf, dass sich auch in Liberation Peak irgendwo ein Schalter versteckt, um vielleicht auch mal etwas C4 in den Bergen explodieren zu lassen.

Kanntet ihr den Valve-Purge-Schalter schon oder habt ihr ihn erst jetzt entdeckt?

Battlefield 6

Battlefield 6

Genre: Shooter

Release: 10.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

