Battlefield 6 verschiebt Season 2-Start und verlängert Season 1 - das ist das Launch-Datum

Season 2 von Battlefield startet später als geplant – Schnee ist allerdings nicht der Grund dafür.

Wie fast alle großen Online-Shooter soll auch Battlefield 6 über Content-Seasons mit neuen Inhalten versorgt werden. Season 1 ging im Dezember 2025 in die dritte und letzte Phase, viele Fans fragten sich daher bereits, wann mit dem Start von Season 2 zu rechnen ist.nDiese Frage haben die Battlefield Studios nun offiziell beantwortet:

Season 2-Start von Battlefield 6: 17. Februar 2026

Ursprünglich hätte der Launch allerdings früher stattfinden sollen. Es gab zwar kein konkretes und offiziell kommuniziertes Datum, mutmaßlich war der Termin aber für Ende Januar angesetzt.

Das ist der Grund für die Season 2-Verschiebung

Warum Season 2 verschoben wurde, begründeten die Battefield Studios kurze Zeit später.

"Dieser verlängerte Launch wurde umgesetzt, um aufgrund des Feedbacks der Community zusätzliche Zeit für die Weiterentwicklung und Verfeinerung der zweiten Staffel zu gewinnen." Battlefield Studios (via CharlieIntel)

Offenbar hakte es hier und da noch bei den Features von Season 2 bzw. es werden noch Dinge implementiert, die während der Playtests auffielen oder fehlten. Um welche Dinge es konkret geht, lässt sich aus dem Statement nicht entnehmen.

In den Kommentaren reagiert die Community größtenteils mit Verständnis. Usrr KIR_bigg50 schreibt beispielsweise:

"[...] Das ist eine gute Sache! Lieber später als überstürzt."

Updates für Season 1: Obwohl Season 1 nun länger läuft als geplant, können Battlefield-Fans trotzdem noch mit Neuerungen darin rechnen. Für den 20. Januar ist ein neues Update angekündigt, das weitere wöchentliche Herausforderungen mitbringt.

Ab dem 27. Januar soll dann ein neuer Bonus-Pfad mit elf Stufen und entsprechenden Belohnungen freigeschaltet werden, der sich neben dem Battle Pass hochleveln lässt.

Gerüchteküche zu Season 2 noch kalt

Im kurzen Teaser zu Season 2 ist lediglich von "neuen Bedrohungen" die Rede. Der kurze Videoclip zeigt einen Soldaten mit Gasmaske inmitten eines offenbar tödlichen Giftgases – möglich, dass dieses Element auf neuen Karten oder im RedSec-Modus eine Rolle spielen könnte.

Gerüchte zu Season 2 gab es in den vergangenen Wochen und Monaten nur vereinzelt. Welche neuen Maps, Waffen und Features die Battlefield Studios in Battlefield 6 einbauen wird vermutlich Ende Januar/Anfang Februar bekannt gegeben.

