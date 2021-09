Battlefield Mobile: Erstes Gameplay geleakt und wirkt wie ein vollwertiger Ableger

Viele Multiplayer-Fans warten derzeit auf die Veröffentlichung von Battlefield 2042. Die Shooter-Reihe wird aber im kommenden Jahr noch einen Schritt weiter gehen und mit Battlefield Mobile einen vollwertigen Ableger für Smartphones und Tablets anbieten. Zu Letzterem gibt es jetzt erste Gameplay-Videos.

Battlefield Mobile mit ersten Gameplay-Videos

Seit kurzem laufen in manchen Regionen Tests zu Battlefield Mobile, wodurch die ersten jetzt spielen konnten. Deshalb gibt es jetzt auch die ersten Gameplay-Videos, die zeigen, wie die großen Schlachten auf Smartphones aussehen werden:

Was ist zu sehen? In den Videos wird die Map Grand Bazaar gezeigt, die viele aus Battlefield 3 kennen könnten. Gespielt wird der Modus Eroberung in dem ihr auf einer großen Karte mehrere Punkte einnehmen müsst. Wie im großen Vorbild ist zwischen den einzelnen Punkten ein langer Weg, auf dem ihr auf andere Spieler*innen trefft und mit Fahrzeugen fahren könnt.

Wann wird der Test ausgeweitet? Das ist derzeit noch nicht klar, aber EA weist auf der offiziellen Seite hin, dass weitere Regionen bald hinzugefügt werden, bevor das Spiel 2022 erscheint. Bisher können nur Spieler*innen in Indonesien oder auf den Philippinen das Spiel ausprobieren.

Wie registriert ihr euch? Um an einem Test teilzunehmen, müsst ihr euch einfach im Google Play Store vorabregistrieren und werdet dann von EA ausgewählt dran teilzunehmen, sobald das Spiel in eurer Region zur Verfügung steht. Der Test findet erst einmal nur auf Android-Geräten statt.

In diesem Jahr erscheint noch Battlefield 2042 für die aktuellen Konsolen. Hier eine Überblick über einige Artikel auf GamePro.de:

Werdet ihr Battlefield Mobile spielen oder reicht euch Battlefield 2042?