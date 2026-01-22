Xbox Developer Direct im Januar 2026: Alle Spiele, Ankündigungen und Trailer im Überblick

Beast of Reinacarnation war einer von vier Titeln, die während der Developer Direct im Januar 2026 gezeigt wurden.

Dass Microsoft direkt zu Beginn eines Jahres ein erstes Xbox-Event abhält, entwickelt sich immer mehr zu einer Tradition.

Denn wie schon 2023, 2024 und 2025 wurde auch im Januar des aktuellen Jahres eine Developer Direct abgehalten, in der einige kommende Spiele aus den Xbox Game Studios – und auch eines von einem "externen" Team – ausführlich vorgestellt wurden.

Forza Horizon 6

0:47 Forza Horizon 6 zeigt endlich Gameplay:So spektakulär sieht das Open-World-Rennspiel in Japan aus

Entwickler: Playground Games

Playground Games Release: 19. Mai 2026

19. Mai 2026 Plattformen: Xbox Series X/S, PC (direkt zum Launch), PlayStation 5 (2026)

Xbox Series X/S, PC (direkt zum Launch), PlayStation 5 (2026) Kommt direkt zum Launch in den Game Pass (Ultimate)

Zum nächsten Teil der beliebten Open World-Rennspielreihe war schon vor der Developer Direct einiges geleakt worden und alles davon bewahrheitete sich während der Show. Forza Horizon 6 erscheint schon in wenigen Monaten und sieht wie zu erwarten absolut fantastisch aus.

Anders als in einigen anderen Teilen der Reihe startet ihr hier wieder als normaler Tourist und müsst euch beim Horizon Festival in Japan eure Sporen (bzw. Armbänder) verdienen. Dafür stürzt euch in den gewohnten Gameplay-Loop aus Rennen, Autos (550 sollen zu Beginn im Spiel sein) und Erkundung der Spielwelt.

Letztere bietet viel Abwechslung, etwa Reisfelder, Schneegebiete und nicht zuletzt eine Metropole, die laut Playground Games fünfmal so groß sein soll wie die bisherigen Städte in der Reihe: Tokyo.

Außerdem wurden in der Präsentation einige neue Features erwähnt:

Horizon Rush-Events (besonders herausfordernde, kompakte Hinderniskurse)

Horizon Time Attack Circuits als neue Herausforderung

Aftermarket Autos: Stehen in der Spielwelt verteilt am Straßenrand und sind besonders wertvoll

komplett anpassbare Garagen und ein Tal, in dem ihr Gebäude platzieren könnt

Baumodus nun auch im Multiplayer spielbar

neue Accessibility-Features (Hoher Kontrast-Modus, Auto Drive)

Beast of Reincarnation

10:52 Beast of Reincarnation - Die Pokémon-Entwickler zeigen endlich echtes Gameplay zu ihrem brandneuen Action-Rollenspiel

Entwickler: Game Freak

Game Freak Release: Sommer 2026

Sommer 2026 Plattformen: Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC

Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC Kommt direkt zum Launch in den Game Pass (Ultimate)

Als zweiter Titel des Showcases wurde Beast of Reincarnation gezeigt, das neue Spiel von Game Freak, die man bisher hauptsächlich von den Pokémon-Spielen kannte. Auch in diesem Titel spielen Monster eine wichtige Rolle, allerdings vornehmlich als Gegner.

Ihr schlüpft in die Rolle der jungen Frau Emma, die mit ihrem treuen Hundebegleiter Koo durch ein von der Natur zurückerobertes und mit SciFi-Elementen durchsetztes Japan läuft, in der eine mysteriöse Seuche Pflanzen und Tiere miteinander verschmelzen ließ.

Als eine der wenigen, die diese Seuche versiegeln können, muss Emma unter anderem auch die sagenumwobenen Nushi-Kreaturen besiegen und weitere Geheimnisse aufzudecken – auch der eigenliche Zweck von Koo ist beispielsweise eins dieser Mysterien.

Die Developer Direct gewährte vor allem einen ausgiebigen Blick auf das kombolastige Kampfystem, mit dem Emma Gegner etwa die menschenähnlichen Golems mit Kombos malträtieren und sogenannte "Blooming Art"-Spezialaktionen ausführen kann. Auch Koo lässt sich im Kampf einsetzen. B

Besonders interessant ist das Skillsystem der beiden Protagonisten. Sowohl Emma als auch Koo haben nämlich unterschiedliche Talentbäume, die sich gegenseitig beeinflussen. Die Kombinationen und Wechselwirkungen sollen laut Game Freak dann in einzigartigen Spielstilen resultieren.

Kiln

1:45 Die Macher von Psychonauts enthüllen neues Spiel: In Kiln prügelt ihr euch als selbstgetöpferte Vasen

Entwickler: Double Fine

Double Fine Release: Frühjahr 2026

Frühjahr 2026 Plattformen: Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC

Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC Kommt direkt zum Launch in den Game Pass (Ultimate)

Kiln war das gemunkelte Überraschungsspiel der Developer Direct, das vorab nicht angekündigt worden war und ist gleichzeitig das nächste Projekt von Tim Schafers Studio Double Fine.

Und das ist ziemlich unkonventionell. Als einer von mehreren bunten Geistern erstellt ihr in Kiln Tonfiguren (!), passt sie liebevoll an, nur um euch anschließend mit ihnen in diversen Arenen zu prügeln und sie zu zerstören. Das Spiel ist dementsprechend auf Multiplayer ausgelegt, viel Liebe ist zudem in den Editor/Tonscheibe geflossen – das Team ist besonders stolz auf die Physik des Materials.

Als Vase, Tasse und Co. prügelt ihr aber nicht nur herum, sondern müsst auch diverse Aufgaben erledigen, etwa mithilfe von Wasser Feuer löschen. Außerdem soll es diverse Spezialmanöver- und -angriffe geben. Mit gesammelten XP erhöht ihr eure Tonmodifikations-Skills.

Das sieht alles herrlich abgefahren aus und macht definitiv Lust, es mal auszuprobieren. Das könnt ihr bald in einer Beta machen, einen Termin gibt es dafür aber noch nicht.

Fable

0:38 Fable hat endlich einen groben Release-Zeitraum und zeigt im Trailer zahlreiche Gameplay-Szenen

Entwickler: Playground Games

Playground Games Release: Herbst 2026

Herbst 2026 Plattformen: Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC

Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC Kommt direkt zum Launch in den Game Pass (Ultimate)

Nach langer Zeit in der Versenkung ließ sich zum Abschluss der Developer Direct endlich auch mal wieder Fable blicken. Das Fantasy-RPG von Playground Games versetzt euch in die Rolle eine aufstrebenden Helden im Lande Albion.

Ihr startet als Kind und zieht nach einer Katastrophe in eurem Heimatdorf aus, um Abenteuer zu erleben. Und diese Abenteuer sollen extrem vielfältig sein, Entscheidungen und ihre Konsequenzen werden eine zentrale Rolle in Fable spielen. Es ist beispielsweise möglich, Häuser zu kaufen, zu heiraten, Kinder zu bekommen und auf vielfältige Art und Weise mit den Einwohner*innen Albions zu interagieren.

Gekämpft wird dabei auch und ähnlich wie in der Original-Trilogie setzt ihr in den Fights einen Mix aus Nah- und Fernkampfwaffen sowie Magie ein. Auch hierbei soll es vielfältige Spielstile geben.

Erstmals ist Albion eine komplett frei erkundbare Open World, in der ihr von Beginn an überall hin könnt. Die Spielwelt bietet dabei etliche schicke Areale wie verwunsche Wälder oder die Hauptstadt Bowerstone. Wie die Spielszenen während der Präsentation wird auch der für die Serie typische Humor eine Rolle spielen.

Playground grenzte zum Absschluss der Show endlich auch den Release-Zeitraum für den Titel ein: Fable wird im Herbst 2026 erscheinen, dann auch direkt für die PlayStation 5.

