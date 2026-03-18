Das ist für mich eine der besten Einsteiger-Soundbars

Der Hersteller Klipsch aus den USA läuft bei vielen noch unter dem Radar, dabei haben ihre Soundbars echt brachialen Sound zu bieten, und das sogar ganz ohne Subwoofer.

GamePro Deals , Elias Mohr
18.03.2026 | 10:33 Uhr


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Der Hersteller Klipsch steht für erstklassige Qualität und das zeigen sie auch bei dieser Soundbar. Der Hersteller Klipsch steht für erstklassige Qualität und das zeigen sie auch bei dieser Soundbar.

Der Name Klipsch ist für viele von euch vielleicht noch neu, wenn es um das Thema Soundbars geht, mir selbst ging es bis vor kurzem zumindest so. Dabei ist die Soundschmiede aus den USA unter Kennern eine feste Größe, die mit gutem Sound und edlem Design von sich überzeugen. Eine ihrer Soundbars ist vor allem für Audio-Einsteiger zu empfehlen.

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Kraftvoller Bass – auch ohne externen Subwoofer

Bei der Klipsch Flexus Core 100 ist der Name Programm, denn die Klangstange integriert einen Subwoofer direkt in sein Gehäuse, zusätzlich zu den zwei Hoch- und Mitteltönern. Das Ergebnis? Ein Bass, der so präzise und wuchtig ist, dass er euch förmlich in die Couch drückt – genau das, was man von echtem Kino-Sound erwartet.

Die restlichen Lautsprecher liefern ebenfalls ein erstklassiges Klangbild, auch wenn der dominante Bass ihnen manchmal die Show stiehlt. Das ist auch der größte Kritikpunkt, der an der Soundbar auszumachen ist.

Kompakt und trotzdem Klangpower satt – so muss eine gute Soundbar sein. Kompakt und trotzdem Klangpower satt – so muss eine gute Soundbar sein.

Natürlich ist auch Dolby Atmos vorhanden, um euch wahren Surround-Sound im Heimkino zu liefern. Allerdings verfügt die Flexus Core 100 nicht über upfiring Speaker. Wer also Dolby Atmos in seiner vollen Pracht erleben will, der muss die Soundbar mit Satelliten-Lautsprechern verstärken. Für den Anfang reicht die Soundbar selbst aber vollkommen aus.

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Edles Design trifft auf hochwertige Materialien

Klang ist natürlich die Hauptsache, aber im Wohnzimmer spielt die Optik ebenfalls eine entscheidende Rolle. Niemand möchte einen hässlichen Klotz unter dem Fernseher stehen haben. Klipsch beweist hier ein glückliches Händchen beim Design – auch weil die Materialwahl direkten Einfluss auf die Akustik und die Schwingungen hat.

Es gibt die Soundbar nicht nur in Schwarz, sondern auch in einem Grauton. Es gibt die Soundbar nicht nur in Schwarz, sondern auch in einem Grauton.

Deswegen setzt Klipsch auf einen Mix verschiedener Materialien. Während die obere Seite mit Holz-Elementen versehen ist, besteht der Unterbau aus Kunststoff. Die Seiten sind komplett mit Stoff umzogen, was nicht nur die Schwingungen verbessert, sondern die Membranen auch vor Staub schützt. Lange Rede, kurzer Sinn: Bei dieser Soundbar waren echte Profis am Werk.

Mein Fazit: Das Produkt für Audio-Einsteiger

Die Klipsch Flexus Core 100 ist für mich eine hervorragende Einsteiger-Lösung. Sie schont den Geldbeutel, liefert aber trotzdem eine Performance ab, die man sonst nur in höheren Preisklassen findet. Dank der unkomplizierten Installation und der kompakten Maße passt sie zudem in fast jedes Wohnzimmer-Setup. Wer seinen TV-Sound massiv aufwerten will, ohne ein Vermögen auszugeben, und dabei Wert auf satten Bass legt, macht hier absolut nichts falsch.

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