Das beste PS5-Spiel 2024 gibt es schon jetzt im Angebot: Rollenspiel-Hit günstig bei Amazon sichern!

Bei Amazon läuft seit heute der große Days of Play Sale mit vielen günstigen PS4- und PS5-Spielen, darunter ein paar große RPG-Highlights. Beispielsweise könnt ihr das 2023 mit einer UVP von 79,99€ erschienene Final Fantasy 16 jetzt für nur 26,99€ abstauben. Außerdem bekommt ihr mit Final Fantasy 7 Rebirth einen der bislang größten Hits des Jahres 2024 schon jetzt zum stark reduzierten Preis:

Theoretisch laufen die Days of Play noch bis zum 12. Juni, gerade die besten Deals könnten aber schon viel früher ausverkauft sein. Deshalb solltet ihr besser nicht zu lange warten.

Final Fantasy 7 Rebirth: Das bislang beste Spiel 2024!

Final Fantasy 7 Rebirth ist das bislang plattformübergreifend am besten bewertete Spiel des Jahres 2024, der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei eindrucksvollen 93 Punkten. Nachdem ihr im Vorgänger nur in der Stadt Midgar unterwegs wart, bekommt ihr in Teil 2 des JRPG-Klassiker-Remakes eine große, abwechslungsreiche und weitgehend offene Spielwelt geboten, durch die ihr euch mit Fahrzeugen oder auf Chocobos reitend bewegen könnt.

Das Kampfsystem ist sehr viel action- und temporeicher als im Original, selbst an der Geschichte wurde manches geändert und erweitert. Wenn ihr alle Nebenaufgaben erledigen wollt, könnt ihr in Final Fantasy 7 Rebirth gut und gerne 100 Stunden verbringen, die Hauptstory allein dürfte euch rund 40 Stunden fesseln.

Final Fantasy 16: Devil May Cry trifft auf The Witcher

Im Vergleich zu Final Fantasy 7 orientiert sich das 2023 erschienene Final Fantasy 16 stärker an westlichen Action-Rollenspielen und bietet euch eine düstere, mittelalterliche Fantasy-Welt, die an The Witcher erinnert. In dieser erlebt ihr eine komplexe Geschichte voller politischer Intrigen, die gleich zu Beginn in ihren Bann zieht, später allerdings stellenweise etwas verwirrend gerät.

Beim Kampfsystem ist von den rundenbasierten JRPG-Wurzeln der Reihe nichts mehr übrig geblieben. Stattdessen bekommt ihr spektakulär inszenierte Echtzeit-Gefechte mit Kombos, Ausweichmanövern und Spezialattacken, die eher an Actionspiele wie Devil May Cry und Bayonetta erinnern. Das System bietet genügend Tiefgang, um bis zum Ende des Spiels zu fesseln, zumal zwischendurch fantastische Bosskämpfe geboten werden.

