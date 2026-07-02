Kingdom Come Deliverance-Brettspiel angekündigt und eine Sache macht mir Hoffnung, dass das ein echter Knaller wird

Heinrich ist im Brettspiel zwar nicht spielbar, freut sich aber trotzdem über die Ankündigung.

Kingdom Come: Deliverance 2 war eines meiner Highlights des letzten Jahres. Und als Brettspiel-Fan hatte ich mich schon gefragt, wann es endlich eine passende analoge Umsetzung des Rollenspiels geben wird. Jetzt muss ich nicht länger warten, denn Kingdom Come Deliverance: The Board Game wurde nun offiziell angekündigt.

Es erscheint beim Verlag Czech Games Edition, wird für 1-4 Spielende ab 14 Jahren empfohlen und dauert pro Partie ungefähr 90 Minuten pro mitspielender Person. Wenn ihr Interesse daran habt, solltet ihr also entsprechend Zeit mitbringen.

Hier könnt ihr euch den Teaser-Trailer zum Spiel anschauen:

1:17 Kingdom Come Deliverance - Teaser-Trailer enthüllt das Brettspiel zum Warhorse-RPG

Autoplay

So funktioniert das Kingdom Come-Brettspiel

Ähnlich wie die Videospielvorlage ist auch das Kingdom Come-Brettspiel recht offen ausgelegt. Ihr spielt zwar gegeneinander, könnt allerdings nicht in direkte Konfrontation gehen. Vielmehr schlüpft jeder von euch in die Rolle eines einfachen Bauern, der sich im Verlauf einer Partie im mittelalterlichen Böhmen zu einer einflussreichen Person hocharbeiten muss.

Dafür zieht ihr über den Plan, erfüllt Haupt- und Nebenquests, sammelt Gegenstände und Ressourcen und verbessert nach und nach euren Charakter, auch Spezialisierungen sollen möglich sein.

Laut der offiziellen Webseite ist Deck-Building der zentrale Mechanismus des Spiels. Falls ihr das nicht kennen solltet: Ihr habt zu Beginn ein Kartendeck, über das ihr Aktionen ausspielt. Im Verlauf des Spiels könnt ihr euch neue und bessere Karten ins Deck holen, um eure Aktionen zu erweitern oder effektiver zu machen.

Tobias Veltin Im Elternhaus von Tobi wurden – und werden immer noch – regelmäßig Brettspiele gespielt, weswegen er schon sehr früh damit in Kontakt kam. Nach einer längeren Pause, in der Brettspiele für ihn überhaupt kein Thema waren, entdeckte er seine Leidenschaft für analoge Spiele Anfang 2016 bei einer launigen Runde bei Tech-Kollege Mirco wieder.

Warum das Brettspiel cool werden könnte

Mit weiteren Details hält sich der Verlag noch zurück. Ich bin aber guter Dinge, dass das Kingdom Come-Brettspiel ein echter Knaller werden könnte, obwohl ich eigentlich vorsichtig sein müsste.

Denn: Ähnlich wie im Videospielbereich sind auch Lizenzumsetzungen im Brettspielbereich oft – wenn auch nicht immer – ziemliche Grütze, bzw. haben in vielen Fällen nur mäßig spannende Mechanismen.

Obwohl die Anleitung zum Spiel noch nicht veröffentlicht wurde, macht mir eine Sache aber große Hoffnung: Denn mit Vlaada Chvátil und Tomáš Holek sind gleich zwei absolute Autorengrößen an Bord, denen ich quasi blind vertraue. Chvátil ist schon länger im Brettspiel-Business und hat unter anderem Klassiker wie Mage Knight, Through the Ages und Codenames erdacht.

Tomáš Holeks Stern ging erst vor zwei Jahren auf, da aber so richtig. Mit SETI legte er 2024 eines der besten Spiele des Jahrgangs vor, von dem ich richtig begeistert war. Mehr dazu könnt ihr in meiner Empfehlungsliste aus dem letzten Jahr nachlesen:

Natürlich ist das keine Garantie dafür, dass das Kingdom Come-Brettspiel ein Knaller wird. Aber mit diesem erfahrenen und kompetenten Autoren-Duo sehe ich die Chance auf einen Rohrkrepierer als recht gering an. Ich bin jedenfalls gespannt.

Aktuell könnt ihr die englische Version von Kingdom Come: Deliverance für knapp 150 Euro bei Czech Games Edition vorbestellen. Die deutsche Version wird Anfang 2027 bei Heidelbär Games erscheinen.

Der Preis, die Spielzeit und auch die bekannten Mechanismen zeigen bereits, dass das Brettspiel ein echter Klopper wird, für den man im Idealfall ein bisschen Brettspiel-Erfahrung mitbringen sollte. Für eine gemütliche Familienrunde dürfte der Titel hingegen nichts sein.

Könnte das auch was für euch sein?