Von günstig bis teuer, mit speziellen Skins oder Sondertasten, in Custom-Versionen oder ganz einfach in der Standard-Version von Sony: PS4-Controller gibt es jede Menge. In unserem Vergleich präsentieren wir euch aktuelle Alternativen für die Steuerung eurer PlayStation und sagen euch, welche wofür am besten taugt.

Auf der ersten Seite stellen wir euch Controller vor, die für einen bestimmten Verwendungszweck besonders gut geeignet sind. Auf der zweiten Seite folgen dann unsere Allround-Controller-Empfehlungen. Zum Schluss findet ihr noch ein paar Tipps zum Anschluss eures Controllers an die Konsole oder auch den PC.

Das ist neu im Mai 2019: Für PS4-Besitzer, die nach einem neuen Controller suchen, gibt es aktuell leider kaum gute Nachrichten. Die Preise mehrerer Modelle sind seit unserem letzten Update gestiegen, vor allem der Nacon Revolution Pro 2 hat stark zugelegt und liegt nun bei fast 120€ statt bei knapp über 100€. Einige andere Controller sind nur noch in geringer Stückzahl verfügbar und könnten bald ausverkauft sein. Diese Entwicklung könnte sich fortsetzen, falls einzelne Hersteller in Erwartung der PS5 ihre Produktion herunterschrauben oder einstellen.

Wir haben in unserem Mai-Update mit dem CSL Wireless PS4 Gamepad jedenfalls schon mal einen weiteren Controller aufgenommen, um mögliche Lücken zu schließen. Es handelt sich dabei um einen Low-Budget-Controller, der vor allem dem Nacon Compact Konkurrenz macht, dessen Preis ebenfalls gestiegen ist. Ihr findet den CSL auf Seite 2 unter unseren Allround-Controllern.

Der beste Controller für hohe Ansprüche und Rennspielfans: NACON PS4 Revolution Pro 2

Pro:

vier konfigurierbare Shortcut-Tasten

Gewicht anpassbar

konfigurierbare Profile

Empfindlichkeit der Trigger und Sticks einstellbar

Contra:

kabelgebunden

Geeignet für: Pro-Gamer, die die Empfindlichkeit des Controllers genau kalibrieren wollen; Rennspielfans

Preis: Knapp 120 Euro

Da Sony anders als Microsoft keinen eigenen Elite-Controller auf den Markt gebracht hat, nimmt der Nacon Revolution Pro 2 diese Stellung bis zu einem gewissen Grad ein. Mit einem Preis von fast 120 Euro ist er deutlich teurer als der Standardcontroller, bietet aber auch entsprechend viel.

Anpassbar durch Gewichte: Der Revolution Pro 2 erlaubt die Anpassung des Gewichts über zwei innere Kammern, in die sich ein bis zwei der sechs mitgelieferten Gewichte einführen lassen. Dadurch eignet sich der Controller im Xbox-Design auch für größere Hände. An der Unterseite befinden sich vier frei konfigurierbare Shortcut-Tasten, außerdem lässt sich das Steuerkreuz als Vier-Wege- oder Acht-Wege-Version nutzen.

Konfigurierbare Profile: Besonders interessant für Pro-Gamer ist die spezielle Software, die es erlaubt, verschiedene Profile zu konfigurieren. Dabei kann die Reaktionskurve beider Sticks, die Vibrationsstärke, die LED-Beleuchtung sowie die Empfindlichkeit beider Trigger-Tasten eingestellt werden. Letzteres macht den Revolution Pro 2 unter anderem sehr gut geeignet für Rennspiele oder auch Titel wie Rocket League, bei denen man gern genau unter Kontrolle hat, wie viel Gas man gibt.

Der Revolution Pro 2 funktioniert ausschließlich per Kabelanschluss, und zwar über ein drei Meter langes USB-C-Kabel. Daneben ist er mit einem 3,5-mm-Klinkenanschluss für Headsets ausgestattet.

Fazit: Die vielen Konfigurationsmöglichkeiten erlauben es Pro-Gamern, den Revolution Pro 2 genau auf die eigenen Bedürfnisse abzustimmen. Man kann sich darüber streiten, ob er der beste PS4-Controller auf dem Markt ist, aber die Alternativen, die ihm diesen Rang streitig machen könnten, sind jedenfalls deutlich teurer. Wer seine PS4 nur gelegentlich nutzt, kann jedoch zu noch günstigeren Modellen greifen.

Nacon PS4 Revolution Pro 2 bei Amazon*

Der beste Controller für Teamspieler: Razer Raiju

Pro:

vier zusätzliche, progammierbare Tasten

Control Panel für schnelle Einstellung des Mikros

veränderbare Tastenprofile

Contra:

kabelgebunden

Geeignet für: E-Sportler; Fans teambasierter Multiplayerspiele, die den Controller in Verbindung mit einem Headset nutzen

Preis: ca. 130 Euro

Speziell für den E-Sport-Bereich will Razer den Raiju-Controller entwickelt haben. Für den stolzen Preis von etwa 130 Euro bietet der Raiju auch jede Menge Extras.

Zusätzliche Tasten: Insgesamt vier zusätzliche, frei programmierbare Tasten befinden sich an der Rück- und Unterseite des Controllers. Die beiden Triggertasten an der Unterseite lassen sich auf Wunsch abnehmen. Außerdem verfügt der Raiju über ein Quick Control Panel, mit dem sich Tastenprofile ändern, das Mikrofon stumm schalten oder die Chatlautstärke einstellen lassen.

Zwischen Xbox- und PS4-Controller: Das Design des Raiju stellt eine Mischung aus PS4- und Xbox-Controller dar: Das Tastenlayout orientiert sich an dem der PS4, haptisch fühlt sich der Raiju eher wie ein Xbox-Controller an. Mit einem Gewicht von 350g liegt er deutlich über dem des Dualshock 4. Damit eignet er sich in Kombination mit den großzügigen Gehäuse-Abmessungen vor allem für größere Hände.

Darüber hinaus besitzt der Raiju einen kombinierten 3,5-mm-Klinkenanschluss für Stereoheadsets und Kopfhörer. Der Anschluss an die Konsole erfolgt über das etwa drei Meter lange Mikro-USB-Kabel. Wer mag, kann die Analog-Sticks mit zwei separaten Gummikappen anpassen.

Fazit: Wer seinen Controller häufig in Verbindung mit einem Headset für Multiplayer-Partien nutzt, profitiert von dem zusätzlichen Control Panel. Gerade in einem teambasierten Shooter Overwatch oder Fortnite ist es hilfreich, das Mikro an- und abschalten zu können, ohne dafür die Hand vom Controller nehmen zu müssen. Für diejenigen, die solche Features nicht nutzen, ist der Preis aber zu hoch.

Razer Rajiu bei Amazon*

Der günstige Zweitcontroller: Nacon Wired Compact Controller

Pro:

günstig

alles Wichtige funktioniert

Contra:

funktioniert nur mit Kabel

Bewegungssensoren, Lightbar und Lautsprecher fehlen

keine Extras

etwas klein für große Hände

Geeignet als: Zweitcontroller für den lokalen Multiplayer

Preis: ca. 37 Euro

Der Wired Compact Controller von Nacon ist nach dem Snakebyte Game:Pad 4 S (siehe Seite 2) der günstigste PS4-Controller in unserer Liste. Wie Sonys Dualshock 4 verfügt auch Nacons Wired-Version über ein eingebautes Touchpad sowie einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für Stereoheadsets.

Sparsame Ausstattung: Mit dem günstigen Preis des Controllers von ca. 37 Euro müssen Käufer allerdings auf einige Features verzichten: Der Nacon Wired Compact verfügt weder über einen Bewegungssensor, noch über eine Lightbar oder integrierte Mono-Lautsprecher. Auch eine drahtlose Bluetooth-Verbindung fehlt. Stattdessen schließt ihr den Controller per drei Meter langem USB-Kabel an eure PS4 (oder auch einen PC) an.

Für kleine Hände: Bei der Größe entspricht der Nacon Wired Compact in etwa Sonys Dualshock 4, ist allerdings etwas klobiger. Große Hände könnten bei der Handhabung ähnlich wie auch beim Original Dualshock 4 von Sony leichte Probleme bekommen. Nehmt den Controller also am besten vor dem Kauf einmal selbst in die Hand.

Fazit: Beim Nacon Wires Compact Controller handelt es sich im Grunde um eine günstige und abgespeckte Version des Standard-Controllers Dual Shock 4. Um ihn als Hauptcontroller zu verwenden, ist das Gebotene zu wenig. Wer aber einen Zweitcontroller für gelegentliche lokale Multiplayerpartien sucht, ist hier richtig.

Nacon Wired Compact Controller bei Amazon*

Maus und Tastatur für Shooter-Fans: Hori TAC Pro

Pro:

hohe Präzision beim Zielen

Tasten über Display am Pad konfigurierbar

bis zu drei Nutzerprofile

Contra:

keine perfekte Imitation des PC-Spielgefühls

gewöhnungsbedürftige Handhabung

Geeignet für: Shooter-Fans, die sich nach der Präzision einer Maus sehnen

Preis: ca. 140€

Shooter an der Konsole zu spielen, lässt manchmal den Wunsch nach einer Maus zum Zielen aufkommen. Der japanische Hersteller Hori hat deshalb den TAC Pro im Angebot, mit dessen Kombination aus mechanischer Tastatur und Maus Hori das PC-Spielgefühl auf die Konsole bringen will.

Viele Tasten: Zum Preis von etwa 140 Euro bekommt ihr ein Tastenpad mit 20 mechanischen Schaltern und Handballenauflage sowie eine kabelgebundene Maus an die Hand. An der Seite des Pads befinden sich ein LED-Display sowie ein Analogstick mit zusätzlicher Quick-Taste. Im Spiel selbst emuliert die Maus den rechten Stick, während die Tastatur für den übrigen Controller zuständig ist.

Konfigurierbar: Mithilfe der TAC Pro Software könnt ihr bis zu drei separate Nutzerprofile anlegen, welche die Tastenbelegungen sowie Einstellungen zur Mausempfindlichkeit und Beleuchtung speichern. Die Konfiguration findet direkt über das Display am Pad selbst statt.

Gewöhnungsbedürftig: Man braucht etwas Zeit, um sich in die Einstellungen einzufinden und an die Haptik der Tastatur zu gewöhnen. Selbst danach wird das Spielgefühl am PC nicht ganz erreicht, zumal Konsolenspiele nun einmal nicht für Maussteuerung optimiert sind. Trotzdem kommt das TAC zumindest in die Nähe seines Ziels.

Wie gut man mit der Handhabung auskommt, hängt nicht zuletzt von der Umgebung ab. Denn wenngleich das TAC Pro besser zum Spielen auf der Couch geeignet ist als eine richtige PC-Tastatur, ist es doch auf dem Schreibtisch am besten aufgehoben.

Fazit: Wer eher auf dem PC zu Hause ist und sich einfach nicht daran gewöhnen kann, einen Shooter mit dem Controller zu steuern, bekommt hier Hilfe. Geübte Konsoleros können aber auf das TAC Pro verzichten, zumal der Vorteil nicht so groß ausfällt, wie man glauben könnte.

Hori TAC Pro bei Amazon*

Je nach Bedarf: Scuf Impact

Pro:

hochwertiger Controller

zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten

Contra:

hoher Preis

Einsteiger können überfordert sein

Geeignet für: Profis, die genau wissen, was sie wollen

Preis: ab 140 bis über 200 Euro

Mit dem Impact hat der Hersteller Scuf einen PS4-Controller im Programm, der sich noch vor dem Kauf sehr umfassend den eigenen Bedürfnissen anpassen lässt - ein Custom Controller für die PS4 von der Stange, allerdings mit maßgeschneidertem Preis.

Controller nach Wunsch: Wer sich einen Controller ganz nach seinen eigenen Wünschen zusammenstellen möchte, kann ab einem saftigen Preis von 140 Euro aus diversen Optionen wählen, darunter anpassbare Analog-Sticks und Trigger-Tasten sowie diverse Farbvarianten. Für aufwändige Extras zahlt man aber schnell um die 200 Euro.

Was genau der Scuf Impact zu bieten hat, lässt sich bei den zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten nicht so leicht zusammenfassen. Für weiteren Informationen zu den Spezialanfertigungen lest ihr am besten unseren umfangreichen Scuf Impact Controller-Test.

Hochwertig, aber komplex: Jedenfalls erhält man mit dem Scuf Impact einen hochwertigen Controller, der sich besser als jeder andere an die individuellen Bedürfnisse anpassen lässt. Die Kehrseite ist, dass man eine Menge Entscheidungen zu treffen hat. Wer bislang nur mit einem Standard-Controller gespielt hat, dürfte mit den vielen Auswahlmöglichkeiten überfordert sein und endet dann vielleicht mit einem teuren Eingabegerät, das gar nicht wirklich zu den eigenen Bedürfnissen passt.

Fazit: Der Scuf Impact kann einer der besten Controller auf dem Markt sein, aber nur, wenn man es schafft, ihn richtig anzupassen. Profis, die sich mit der Technik auskennen und vor allem ihre eigenen Bedürfnisse kennen, könnten hier glücklich werden. Einsteiger hingegen sollten sich vielleicht erst mal an günstigeren Modellen versuchen.

Scuf Impact auf der Herstellerseite*

