Kein Schwein auf der E3 2019. Zumindest nicht Pey'j, den wir aus den Trailern für Beyond Good & Evil 2 kennen. In einem Blogeintrag hat Ubisoft nämlich bekanntgegeben, dass die Entwickler nicht auf der E3 sein werden, weil sie sich auf "wichtige Meilensteine in der Entwicklung konzentrieren" wollen.

Livestream im Juni

Aber keine Bange: Während weiter am Spiel gewerkelt wird, soll es trotzdem Updates geben, und zwar in einem Livestream am 5. Juni.

Der läuft ab 18 Uhr unserer Zeit über die offiziellen Twitch-, YouTube und Facebook-Kanäle von Ubisoft und soll auch dieses Mal wieder Space Monkey Report heißen. Mittlerweile ist es schon Report Nummer 5.

Was passiert im Livestream?

Im letzten Livestream zeigte das Team unter anderem Pre-Alpha Demo-Walkthrough, für diesen Livestream wurde noch kein Inhalt angekündigt. Wir vermuten allerdings keine monumentalen Ankündigungen oder große Überraschungen.

Zum einen, weil wirklich große Ankündigungen wahrscheinlich auf der E3 stattgefunden hätten und zum anderen, weil sich der Blogeintrag nicht liest, als wäre etwas Großes geplant. Sollte jedoch trotzdem etwas Spannendes angekündigt werden, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

