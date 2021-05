Biomutant läuft auf PS5 wegen technischer Schwierigkeiten nur in 1080p

Biomutant erscheint nächste Woche und präsentiert sich in einem neuen Trailer. Der zeigt PS5-Gameplay, aber direkt der Einstieg lässt nichts Gutes erahnen. Dort heißt es, dass das Gameplay zwar von der PlayStation 5 stamme, aber aus Gründen der Stabilität die 4K-Auflösung deaktiviert worden sei. Auch in der Release-Version von Biomutant soll es keine derartige Option geben und über 60 FPS gibt es wohl auch nicht. Aber eine richtige PS5-Version kommt wohl noch.

Biomutant schafft auf der PS5 kein 4K, sondern 'nur' 60 fps in 1080p

Neuer PS5-Trailer: Die gute Nachricht lautet, dass es einen neuen Trailer zu Biomutant gibt, der PlayStation 5-Gameplay zeigt. Es gibt aber natürlich auch eine schlechte Nachricht, und die verbirgt sich in dem dicken, fetten Disclaimer, der direkt zu Beginn des Trailers zu sehen ist.

Kein 4K auf PS5: In dem Disclaimer heißt es, dass die Option für eine native 4K-Auflösung auf der PS5 deaktiviert worden sei. Der Grund dafür liege in Performance- und Stabilitäts-Schwierigkeiten. Was im Trailer zu sehen ist, sei ein 1080p-Bild mit 60 FPS, das auf eine 4K-Auflösung hochskaliert wurde. Die Option bleibe auch in der Release-Version deaktiviert.

Biomutant ist kein Current Gen-Release:

Die Entwickler:innen des Open World-Titels betonen, dass es sich bei der Launch-Fassung nicht um eine Current Gen-Version handelt, die für PS5 und Xbox Series X/S entwickelt wurde. Biomutant erscheint als Last Gen-Spiel und PS4- sowie Xbox One-Titel.

Auf den Current Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S läuft Biomutant dank der umfangreichen Abwärtskompatibilitäts-Funktionen trotzdem. Auf Xbox Series X wohl sogar in nativer 4K-Auflösung. Das Spiel profitiert wohl nur nicht so richtig von der PS5-Hardware, wie es aussieht.

Wann kommt die Current Gen-Version? Wer sehnsüchtig auf Informationen zu einer richtigen PS5- und Xbox Series X/S-Fassung wartet, muss sich noch ein bisschen gedulden. In demselben Disclaimer heißt es, dass es bald mehr Infos dazu gibt. Wollen wir hoffen, dass bald einfach ein Release-Termin für die Current Gen-Version verraten wird.

Auf welcher Plattform spielt ihr Biomutant und wie findet ihr die fehlenden PS5-Upgrades?