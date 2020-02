PS Plus Februar: In der BioShock Collection steckt verdammt viel Inhalt

Bioshock: The Collection gehört zu den PS Plus-Spielen im Februar 2020. Jeder, der über ein entsprechendes Plus-Abo verfügt, kann den Titel also ohne zusätzliche Kosten herunterladen und zocken. Und dabei bekommt ihr einiges geboten, macht euch auf viele coole Inhalte gefasst.

Denn wie der Name "Collection" schon vermuten lässt, erwarten euch in der Bioshock-Sammlung mehrere Spiele, nämlich gleich drei an der Zahl. Dazu kommen noch sämtliche DLCs für die Solo-Kampagnen, was unter dem Strich in einem dicken Paket resultiert. Wir dröseln die Inhalte der Collection für euch auf.

Diese Spiele & DLCs stecken in der Bioshock Collection

Bioshock

Darum geht's: Im ersten Bioshock gelangt ihr als Protagonist Jack in die unterirdische Wasserstadt Rapture. Diese wurde von Andre Ryan gegründet, der die Vision hatte, dass dort kreative Köpfe ganz ohne Zwänge ihre Phantasien ausleben können. Doch das alles ging den Bach runter, als die Bewohner Opfer einer Substanz namens Adam zum Opfer fielen, die dem menschlichen Körper besondere Fähigkeiten verleiht.

Bioshock 2

Darum geht's: Auch Bioshock 2 spielt in der Unterwasserstadt, acht Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Ihr schlüpft in die Rolle eines Big Daddy-Prototypen namens Delta, der in mittlerweile von Sofia Lamb geleiteten Stadt auf der Suche nach deren Tochter Eleanor ist.

Bioshock 2: Protektor Prüfungen (DLC)

Zusätzliche Aufgaben, in denen es jeweils darum geht, eine Little Sister zu beschützen, bis diese eine bestimmte Menge Adam gesammelt hat.

Bioshock 2: Minervas Den (DLC)

Hier übernehmt ihr die Rolle eines komplett neuen Charakters (Subject Sigma), der den Hauptcomputer von Rapture an die Oberfläche bringen soll. Zu den neuen Features zählen:

Neue Gegnermodelle

Verbesserte KI

Neuen Waffen & Plasmide

Bioshock Infinite

Darum geht's: Als Ermittler Booker DeWitt muss ihr in Bioshock Infinite die mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattete Elizabeth aus der vom religiösen Anführer Zachary Comstock beherrschten Wolkenstadt Columbia befreien. Dabei kommen euch die verschiedenen politischen Lager und bizarre mechanische Wesen wie der "Songbird" in die Quere.

Bioshock Infinite: Kampf in den Wolken (DLC)

Fügt dem Spiel vier neue Kampfarenen hinzu, in denen ihr unterschiedliche Herausforderungen meistern müsst und dadurch unter anderem Abzeichen freischaltet.

Bioshock Infinite: Seebestattung 1+2 (DLC)

In diesem DLC kehrt ihr in die Stadt Rapture zurück, allerdings in die Zeit vor ihrer Zerstörung. Auch hier spielt ihr wieder BookerDeWitt, der das Mädchen Elizabeth kennen lernt und in der Stadt ein Mädchen namens Sally zu finden. Im zweiten Teil spielt ihr selbst Elizabeth.

So viel Spielzeit steckt in der Collection

Wenn ihr nur die Story durchlaufen wollt, seid ihr schon knappe eine ganze Zeit beschäftigt, wie die untere Tabelle zeigt.

Titel Spielzeit* Bioshock 12 Stunden Bioshock 2 11 Stunden Bioshock 2: Protektor Prüfungen 1 Stunde Bioshock 2: Minerva's Den 4 Stunden Bioshock Infinite 11,5 Stunden Bioshock Infinite: Kampf in den Wolken 3 Stunden Bioshock: Seebestattung 1+2 5,5 Stunden GESAMT 48 Stunden

*laut der Seite howlongtobeat.com (Werte beziehen sich auf den Story-Modus ohne Extras)

Kommt BioShock 2 mit Multiplayer?

Die Original-Version von Bioshock 2 hatte noch einen Multiplayer-Modus, in dem ihr euch in unterschiedlichen Modi wie Deathmatch oder "Rette die Little Sister" balgen konntet.

In der Remaster-Fassung gibt es den Multiplayer-Modus NICHT mehr, Bioshock 2 beschränkt sich also komplett auf den Solo-Modus.

BioShock: The Collection - Screenshots aus der überarbeiteten Shooter-Sammlung ansehen

Jede Menge Trophäen

Auch Trophäenjäger kommen in der Bioshock-Collection nicht zu kurz.

Bioshock:

60 Bronze-Trophäen

3 Silber-Trophäen

3 Gold-Trophäen

1 Platin-Trophähe

Bioshock 2:

32 Bronze-Trophäen

16 Silber-Trophäen

4 Gold Trophäen

1 Platin-Trophäe

Bioshock Infinite:

55 Bronze-Trophäen

24 Silber-Trophäen

1 Gold-Trophäe

1 Platin-Trophäe

Sämtliche Trophäen in der Übersicht findet ihr hier.

Eine dicke Empfehlung

Wenn ihr Plus-Abonnenten seid und die Bioshock-Spiele noch nicht kennt, gibt es nun keine Entschuldigung mehr, nicht zumindest mal reinzuspielen. Denn die Spiele fesseln auch heute noch mit ihrer intensiven Atmosphäre und den interessanten und verzwirbelten Geschichten. Unbedingt runterladen!