Bioshock: The Collection - Deutlicher Hinweis auf Switch-Umsetzung

Mit Bioshock: The Collection könnte die Switch bald möglicherweise die nächste Umsetzung gleich mehrerer hochkarätiger Titel bekommen. Zumindest ist jetzt ein eindeutiger Hinweis darauf aufgetaucht, dass die Collection für die Nintendo-Konsole erscheint.

Was ist passiert? Bei der zuständigen Behörde für Altersfreigaben in Taiwan, dem Taiwanese Rating Board, sind entsprechende Einträge für eine Switch-Umsetzung der Bioshock-Collection aufgetaucht, dementsprechend wurde diese Version offenbar geprüft. (via: gamespot.com)

Interessant: Auch die Bestandteile der Collection wurden separat "gerated", es könnte also sein, dass die Spiele auf der Switch später auch einzeln zum Download angeboten werden. Offiziell angekündigt worden ist die Umsetzung allerdings noch nicht.

Was ist die Bioshock: The Collection überhaupt?

Die Bioshock Collection vereint die drei bislang erschienenen Bioshock-Spiele, nämlich:

Worum geht's? Während Bioshock und Bioshock 2 in der Unterwasserstadt Rapture spielen, geht es in Bioshock Infinite in die Wolkenstadt Columbia. In allen Teilen werdet ihr mit irren Weltanschauungen und Ideologien konfrontiert, es entspinnen sich jeweils sehr interessante und überraschende Geschichten, von denen wir an dieser Stelle nichts verraten möchten.

Gameplay-technisch verbinden die Bioshock-Spiele Action-Adventure-, Shooter- und Rollenspiel-Elemente. Ihr spielt aus der Ego-Perspektive, erledigt Aufgaben, erkundet die Städte und kämpft mit Waffen gegen Gegner.

Die Besonderheit: Ihr könnt auch Magie-artige Attacken ausführen, ausgelöst werden sie durch sogenannte Plasmide, die euren Charakter mit entsprechend besonderen Fähigkeiten ausstatten.

Die Bioshock-Collection ist bislang für die PS4, Xbox One und den PC erhältlich.

So gut ist die Collection: